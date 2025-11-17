Nachschlag von Olaf Paare Parken in Schmittweiler – chaotischer als in Berlin 17.11.2025, 12:01 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Unser Sportredakteur Olaf Paare schaut extrem gerne Fußballspiele beim Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach. Doch eines nervt ihn: die Parkplatzsituation. Darauf geht er in seiner Kolumne ein.

Besuche auf Schmittweilers Höhen sind Feiertage für Fußball-Romantiker. Da riecht der Rasen noch nach Rasen, da wird mit ehrlichen Mitteln gekämpft, da bekommen junge Talente die Chance, Landesliga zu spielen, da stimmt auch das Drumherum mit einer rauchenden Grillhütte, da locken süße und herzhafte Leckereien.







