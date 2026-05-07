Meinung zu den Cosmos-Plänen Ob Neuwied oder Koblenz – Hauptsache nachhaltig! Lukas Erbelding 07.05.2026, 20:00 Uhr

i Lukas Erbelding Jens Weber/MRV

Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz möchte den Standort wechseln und mit der SG Neuwied fusionieren. Wichtig wird sein, wie ernst es der FC mit seinen Plänen meint, findet unser Regionalsport-Reporter.

Den FC Cosmos Koblenz zieht es nach Neuwied. Mit der dort beheimateten SG, die aus den Klubs Vatanspor und VfL besteht, hat der Fußball-Oberligist eine Kooperation vereinbart. Langfristig wird eine Fusion angestrebt.Es ist verständlich, dass dabei Diskussionen entstehen und andere Klubs möglicherweise nicht gerade in Freudentränen ausbrechen.







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