05er vor dem Saisonstart Nur im Sturm sind die Mainzer noch dünn besetzt Peter H. Eisenhuth 19.08.2026, 14:18 Uhr

i Mainzer WM-Teilnehmer: der Österreicher Stefan Posch. Mark J. Terrill/AP/dpa

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 steht vor seiner ersten vollen Saison unter Trainerroutinier Urs Fischer. Der Schweizer zeigt sich vor dem DFB-Pokal-Erstrundenspiel am Samstag mit dem Kader zufrieden.

Dieser Satz von Christian Heidel gehört zum FSV Mainz 05 wie der Dom, die Fassenacht und die Mainzelmännchen zur Landeshauptstadt: „Wenn morgen die Saison losginge, hätten wir eine bundesligataugliche Mannschaft.“ Inzwischen fügt der Sportvorstand der Rheinhessen schon von sich aus an: „Das sage ich ja jedes Jahr.







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