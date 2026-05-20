Meinung zur Kreisliga A2
Niederbreitbach, Ransbach – und ganz viel Spannung!
Lukas Erbelding
Lukas Erbelding
Jens Weber/MRV

Auf Kreisliga-Ebene steht der letzte Spieltag in der regulären Saison an. Unser Regionalsport-Reporter wirft sich in seinem Meinungsstück einen Blick in die Kreisliga A2 – und macht dabei auch einen Vorschlag für die Wochenendplanungen.

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An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A2 sind alle relevanten Entscheidungen bereits gefallen. Der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach steigt in die Bezirksliga auf, die SG Ellingen wird nach Ablauf der regulären Saison an den Aufstiegsspielen teilnehmen.

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