Nicht wenige hatten vor Saisonbeginn das große Chaos erwartet. Gelbe Karte, Gelbe Karte plus, Gelb-Rote Karte und Rote Karte – das Portfolio an Strafen im Südwestdeutschen Fußballverband ist deutlich größer geworden. Erschwerend kommt hinzu, dass manche Vergehen nur ganz bestimmten Karten zuzuordnen sind und die Karten auch nur in einer bestimmten Reihenfolge gezeigt werden dürfen. Wer soll da also noch den Durchblick behalten? Zumal für die Bundesligen, Regionalligen und Oberligen andere Regeln gelten als in den Klassen darunter und im Jugendfußball. Auch unterscheiden sich die Vorgehensweisen zwischen den einzelnen Verbänden. Im Fußball ist also längst nicht mehr alles gleich von der Bundesliga bis zur C-Klasse.

Doch nach sechs Spieltagen im regionalen Fußball lässt sich feststellen, die Verwirrung hält sich in Grenzen. Das ist zuvorderst ein Kompliment an die Schiedsrichter und deren Ausbilder, die im Vorfeld der Runde einen guten Job gemacht und ihre Männer und Frauen so gebrieft haben, dass es nur wenig Grund zur Beanstandung gibt. Das ist auch deshalb so wichtig, weil der Grat der Akzeptanz schmal und die Tür für Proteste geöffnet ist. Beispielsweise, wenn es für eine der definierten Unsportlichkeiten eben nicht zwingend die Zeitstrafe (Gelbe Karte plus), sondern nur eine normale Gelbe Karte gibt.

Die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht

Doch auch die Fußballer, Trainer und Zuschauer scheinen den Grundgedanken verstanden zu haben. Selbst wenn sich nicht alle Logiken der Neuerungen erschließen und die Verhältnismäßigkeit zweifelhaft ist. Die für mich größte Unwucht: Für das Verhindern einer schnellen Spielfortsetzung muss ein Spieler für zehn Minuten raus, für ein knackiges Foul bleibt er mit einer Verwarnung drauf. Als positiv empfinde ich vor allem das Comeback der Gelb-Roten Karte, da mit ihr mittelschwere Vergehen direkt in der Partie bestraft werden und keine Auswirkungen und keinen Einfluss auf die nächste Partie haben.