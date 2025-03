Jetzt darf wirklich nichts mehr passieren. Sonst wird es eng. Wobei es das jetzt schon ist. Nach Alphonso Davies und Dayot Upamecano fällt auch Hiroki Ito beim FC Bayern aus, sodass die Verteidigungslinie in der entscheidenden Saisonphase arg ausgedünnt ist. Dabei wird es in Bundesliga und Champions League vor allem auf die Defensive ankommen, wie das 3:2 gegen den FC St. Pauli bewiesen hat. Zum dritten Mal in Folge zeigten sich die Bayern in der letzten Reihe verwundbar, wie zuvor beim 1:1 bei Union Berlin und erst recht beim 2:3 gegen Bochum. Der Rekordmeister hätte alle drei Spiele früh für sich entscheiden können, tat es aber nicht. Unter dem Strich stehen drei überschaubare Leistungen gegen drei Abstiegskandidaten. So etwas kann, dürfte und wird aber wohl nicht reichen für die angestrebten zwei Titel.

Bayer hält den Druck hoch

Zumal die erstarkten Leverkusener in der Liga den Druck hochhalten. Sechs Punkte und das deutlich bessere Torverhältnis – also quasi sieben Punkte – haben die Bayern Bayer noch voraus, bei sieben ausstehenden Spielen. So mühevoll sich die Münchner Darbietungen aktuell gestalten, so leichtfüßig kommen die Leverkusener Leistungen daher. Die Werkself hat zwar die Zusatzbelastung DFB-Pokal vor der Brust, doch das ist zunächst einmal nur ein Halbfinalspiel beim Drittligisten Arminia Bielefeld – die körperliche und mentale Herausforderung ist nicht vergleichbar mit der von zwei bayerischen Viertelfinalduellen in der Königsklasse gegen Inter Mailand.

Restprogramm hat es in sich

Das Restprogramm in der Bundesliga scheint es etwas besser zu meinen mit Leverkusen: in Heidenheim, gegen Union, bei St. Pauli, gegen Augsburg, in Freiburg, gegen Dortmund und in Mainz. Die Bayern spielen in Augsburg, gegen Dortmund, in Heidenheim, gegen Mainz, in Leipzig, gegen Gladbach und in Hoffenheim. Dazwischen wartet ein mögliches Königsklassen-Halbfinale gegen Barcelona oder den BVB. Es sind entscheidende Wochen, in denen die Münchner viele Widerstände werden überwinden müssen. Aber auch nur so kommt man zu Titeln.