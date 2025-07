Es war eine dieser sportlichen Heldengeschichten, die sich im Verlaufe eines Wettkampfes immer mehr abzeichnen. Allerspätestens nach der fulminanten Parade von Ann-Katrin Berger in der 103. Minute nach einer verunglückten Kopfballabwehr ihrer Abwehrchefin Janina Minge war eigentlich klar, dass die 34-jährige DFB-Torhüterin an diesem denkwürdigen Abend von Basel nicht zu bezwingen war. Ähnlich wie Manuel Neuer im WM-Achtelfinale 2014 gegen Algerien. Mit zwei gehaltenen und einem verwandelten Strafstoß im entscheidenden Duell vom Punkt krönte sich Berger schließlich auch zur Elfmeterkönigin. Und bescherte der deutschen Auswahl in einem eher holprig verlaufenden Turnier den Einzug in die Runde der vier besten Teams des Kontinents.

Widerstandsfähig in der Abwehrschlacht

Dieses Viertelfinale von Basel war kein sonderlich gutes Spiel der deutschen Fußballerinnen, es war vielmehr eine Abwehrschlacht, die die Equipe von Bundestrainer Christian Wück gegen schnelle, aber meist einfallslose Französinnen mit Einsatz, Teamgeist und etwas Glück meisterte. Mehr als 105 Minuten in Unterzahl gegen einen Mitfavoriten zu bestehen, ist aller Ehren wert. Solch eine Willensleistung ist wichtig für die Moral einer Auswahl, die mit ihrem Trainer lange gefremdelt und mit den eigenen hohen Ansprüchen gehadert hat. Spielerisch ist trotz des Halbfinaleinzugs noch Luft nach oben, aber eines kann dieses deutsche Team, das zeigte auch das epische Duell gegen Frankreich mit einer frühen Roten Karte gegen Abwehrspielerin Kathrin Hendrich: Die DFB-Auswahl kann Widerstände überwinden. Auch deshalb ist der insgesamt neunte EM-Titel nur noch zwei Siege entfernt.

Wirklich keine Chance gegen Spanierinnen?

Im ersten Duell wartet am Mittwoch Weltmeister und Top-Favorit Spanien. Viele prognostizieren, dass die deutsche Auswahl gegen das bislang überragende Team um die mehrmaligen Weltfußballerinnen Alexia Putellas und Aitana Bonmatí keine Chance hat. Aber diese wollen die Fußballerinnen um Torheldin Berger nutzen.