Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit – und eine kritische Auseinandersetzung mit der Spielklassenreform des SWFV. Vorweg: Das neue Ligensystem hat unbedingt eine Chance verdient, aber Kinderkrankheiten stören.
Lesezeit 5 Minuten
Am Dienstag stellt sich das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) in Bretzenheim den Vereinsvertretern von der Nahe. Thema ist das neue Spielklassen-System, das der SWFV zur Saison 2027/2028 einführen möchte. „Weltklasse“ nennt Thomas Dubravsky, der Vorsitzende des Fußballkreises Bad Kreuznach, das neue Ligensystem.