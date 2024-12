Rückpass auf die Sportwoche Maradona: Heldenverehrung im organisierten Chaos 22.11.2024, 11:00 Uhr

i Jochen Dick MRV

Pelé, Beckenbauer, Ronaldo, Messi - wer ist der größte Fußballer aller Zeiten? In dieser ewig jungen Debatte spielt auch ein Superstar der Extreme mit.

Wer nun der Größte aller Zeiten ist, darüber wird wohl noch ewig diskutiert werden können. Höchstwahrscheinlich kommen immer wieder neue Kandidaten hinzu, die die „Alten“ zwar in punkto Reichweite in den sozialen Netzwerken in den Schatten stellen, aber sie nicht aus Geschichte und Erinnerungen verdrängen können.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen