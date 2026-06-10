Start des Fußball-Weltturniers Mammut-WM in Amerika: Hausgemachter Gigantismus Jochen Dick 10.06.2026, 12:54 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

So viele Mannschaften wie noch nie, so viele Spiele wie noch nie. Der Gigantismus kennt bei der WM in Amerika keine Grenzen – keine gute Entwicklung...

Vor einer Fußball-WM geht es einfach nicht ohne Superlative. Das jeweils anstehende Turnier ist laut dem stets nach Höherem strebenden Weltverband Fifa immer das beste, spektakulärste und größte aller Zeiten. Tatsächlich ist letzterer Superlativ keine Übertreibung im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, die am Donnerstag beginnt.







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