Der Saisonstart für den FSV Mainz 05 hat es in sich: Die Rheinhessen sind innerhalb von 14 Tagen in DFB-Pokal, Bundesliga und Conference League fünf Mal gefordert.

Ihre Empörung verhehlen sie beim FSV Mainz 05 nicht. Sportvorstand Christian Heidel moniert einen „deutlichen Wettbewerbsnachteil des einzigen Vereins, der den deutschen Fußball in der Conference League vertritt“, Trainer Bo Henriksen hatte in einer ersten Reaktion gar von einer „Schande für den deutschen Fußball gesprochen“.

Was die Verantwortlichen des rheinhessischen Bundesligisten umtreibt, ist die Terminierung des DFB-Pokalerstrundenspiels bei Dynamo Dresden. Das findet nicht wie üblich am Wochenende statt, sondern erst am Montagabend (18 Uhr). Der Grund: Dresden feiert von Freitag bis Sonntag das „Canaletto“, das vermutlich größte deutsche Stadtfest. Und die Sicherheitsbehörden lehnten die Austragung eines Fußballspiels mit mehr als 30.000 Zuschauern während dieser Zeit ab.

Dresdner Stadtfest als Knackpunkt

Das Problem der Mainzer mit dem Montagabend: Drei Tage danach steht in Skandinavien das Play-off-Hinspiel um den Einzug in die Hauptrunde der Conference League an, wiederum drei Tage später kommt der 1. FC Köln zum Bundesligaauftakt in die Arena am Europakreisel. Am darauf folgenden Donnerstag sind die Mainzer im Play-off-Rückspiel gefordert, und sonntags müssen sie zum VfL Wolfsburg reisen – macht fünf Partien binnen 14 Tagen. „Die hohe Belastung und die kurzen Regenerationszeiten unserer Spieler schränken uns innerhalb der ersten zwei Wettkampfwochen erheblich ein“, sagt Manager Heidel.

Nachdem ihre Bitten um eine Verlegung gescheitert waren, hatten die Mainzer eine Verwaltungsbeschwerde beim Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes eingereicht – und wurden zurückgewiesen. Bei der Ansetzung der Partie habe die zuständige „Fachgruppe Spielbetrieb“ keinen Ermessensfehler begangen, lautete die Urteilsbegründung. Heidel sieht das anders. Die internationalen Einsätze der 05er seien schließlich bekannt gewesen, insofern hätten die für die Pokalansetzung Verantwortlichen bereits vorab eine Lösung anstreben müssen. „Dies hat man schlichtweg verpasst. Anschließend hatten wir zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, die Fachgruppe sei konstruktiv an einer Lösung im Sinne des Sports interessiert.“

Dynamo ist unnachgiebig

Tatsächlich hielt auch die Fachgruppe eine Verlegung für sinnvoll – doch da war das Los schon in den Brunnen gefallen. Ohne die Zustimmung von Dynamo Dresden war eine Verlegung nicht möglich, der Zweitligist aber lehnte ab. Und ohne dessen Placet hätte es für eine Abweichung vom Rahmenterminkalender „überragende Gründe“ bedurft. Diese lägen nicht vor. Warum der wegen der Aufgaben auf europäischer Ebene eng gestrickte Terminkalender nicht als „überragender Grund“ anerkannt wird, erschließt sich den Mainzern nicht. Zumal in der Vergangenheit bei anderen Klubs Spielverlegungen möglich waren – Bayern München und Bayer Leverkusen etwa bekamen entsprechende Wünsche erfüllt. „Da wird offenbar mit zweierlei Maß gemessen“, sagt Heidel.

05-Trainer Henriksen formuliert seine Gedanken zum Thema inzwischen zurückhaltender. „Es macht Spaß, Fußball zu spielen, die Terminierung ist nicht mein Job“, kommentiert der Coach die Entwicklung. „Ich wollte das Beste für den deutschen Fußball, und wir werden alles tun, um erfolgreich zu sein.“

Mainzer nehmen’s sportlich

Die Spieler nehmen es, wie es kommt. „Andere Mannschaften wären froh, wenn sie DFB-Pokal und Conference League spielen würden. Ich freue mich jedenfalls“, sagt Torwart Robin Zentner, schränkt allerdings mit einem Lächeln ein: „Ich muss auch nicht so viele Kilometer rennen.“ Allerdings warnt er vor dem ersten Gegner. „Dresden ist ein Brett“, sagt er und weiß aus seiner Drittligazeit bei Holstein Kiel: „Dort zu spielen, ist alles andere als angenehm.“

In der Tat ist der Zweitligaaufsteiger mit seinem frenetischen Anhang so ziemlich das unangenehmste Los, das die Mainzer hätten erwischen können. Für sie gilt es, einen Fehlstart zu vermeiden, am Ende des knackigen Zwei-Wochen-Programms wollen sie weiterhin in drei Wettbewerben vertreten sein. Keeper Zentner ist zuversichtlich: „Wir haben einen großen Kader und eine breite Brust.“