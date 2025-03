Mainzer Lauf der guten Dinge

Es läuft bei Mainz 05 - und wie! Nach dem 3:1 in Gladbach, dem vierten Sieg in Folge, rückt die Champions League immer näher. Das hat mehrere Gründe.

Dieser 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga kann getrost in der Kategorie „bemerkenswert“ einsortiert werden. Beide Spitzenmannschaften verloren völlig überraschend ihre Heimspiele, die Bayern gegen einen Abstiegskandidaten (2:3 gegen Bochum), die Leverkusener gegen ein bis dato kriselndes Team (0:2 gegen Bremen). Dass auch die abgestürzte Dortmunder Borussia ihr Heimspiel gegen Augsburg abschenkte, ist schon gar keine Besonderheit mehr. Überhaupt tun sich die Bundesligisten aktuell schwer, ihre Partien vor eigenem Publikum zu gewinnen, Heimsiege sind seit zwei Spieltagen die absolute Ausnahme. Der FSV Mainz 05 hat zuletzt zweimal nach Gang auswärts gespielt und zweimal gewonnen – was die derzeit bemerkenswerteste Leistung ist.

Leidenschaft und Laufbereitschaft

Die Mainzer sind längst nicht mehr nur die Mannschaft der Stunde, sondern bis hierhin das Team der Saison. Die Auswahl von Trainer Bo Henriksen nimmt beharrlich Kurs auf die Champions League. Auch beim 3:1 in Mönchengladbach spielten die 05er mit einer Leidenschaft und Laufbereitschaft, die reif für die Königsklasse ist – die aber wohl auch nur eine Mannschaft in dieser Saisonphase zeigen kann, die nicht gleichzeitig in der Champions League auflaufen muss wie Bayern, Bayer und der BVB.

Henriksen genießt den Moment

Die Mainzer nutzen die Gunst der Stunde und den eigenen Lauf, der sie im Borussia-Park zum vierten Sieg in Serie getragen hat. Im Erfolg fällt vieles leichter, gelingt so gut wie alles, das weiß auch der gefeierte Trainer Henriksen, der allerdings nicht immer unumstritten war. Nun lässt der energiegeladene Däne den guten Dingen freien Lauf, seinen Spielern freie Hand. „Wir genießen den Moment“, sagte Henriksen schon vor dem Gladbach-Spiel. „Mal sehen, wohin es uns noch trägt.“ Zunächst einmal zu einem direkten Duell um die Champions-League-Plätze am Samstag – gegen den SC Freiburg. Eine Konstellation aus der Kategorie „bemerkenswert“.