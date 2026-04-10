Sieg in der Conference League Mainzer Europapokalplan: Über Straßburg nach Leipzig Jochen Dick 10.04.2026, 13:16 Uhr

i Stürmisches Spiel, ausgelassener Jubel: die Mainzer Spieler nach dem Sieg gegen Straßburg. Torsten Silz/dpa

Die wundersame Europareise des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 geht weiter. Nach dem Hinspielsieg im Viertelfinale der Conference League ist bei den 05ern das Träumen erlaubt.

So langsam wird es eng mit Hotelzimmern in Leipzig um den 27. Mai herum. An jenem Mittwochabend wird das Endspiel der Conference League in der sächsischen Stadt ausgetragen, und auch die Anhänger des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz schauen sich spätestens nach dem überzeugenden 2:0 (2:0) im Viertelfinal-Hinspiel gegen Racing Straßburg vorsichtshalber schon mal nach einer Unterkunft in Leipzig für das große Finale um.







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