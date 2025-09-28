05-Pleite in der Bundesliga Mainz: Gegen den BVB reicht’s nicht 28.09.2025, 10:21 Uhr

i Duell an der Eckfahne: der Mainzer Danny da Costa (rechts) gegen Dortmunds Julian Brandt. Torsten Silz/dpa

Drittes Heimspiel, dritte Niederlage – der FSV Mainz 05 hat in der Fußball-Bundesliga auch gegen Borussia Dortmund verloren. Die Gründe lagen dabei auch beim Gegner...

In seiner bewegten Bundesliga-Historie hat der FSV Mainz 05 klar favorisierte Teams schon etliche Male überrascht – und bezwungen. So auch Borussia Dortmund in den vorangegangenen Duellen in der Arena am Europakreisel, mit 3:1 und 3:0. Auch der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern kann ein Lied von der Wucht singen, die die Mainzer vor heimischer Kulisse entwickeln können.







