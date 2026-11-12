Kampf gegen den Abstieg Mainz 05 und das Abenteuer Bundesliga Peter H. Eisenhuth 12.11.2026, 11:41 Uhr

i Sie wollen in der Bundesliga mit der Konkurrenz Schritt halten: die Mainzer Fußballerinnen um Mattson Strickler (links), hier gegen Frankfurts frühere Nationalspielerin Sara Doorsoun Eva Willwacher

Der Aufstieg war eine sportliche Sensation. In ihrer ersten Bundesligasaison haben die Fußballerinnen des FSV Mainz 05 schwer zu kämpfen. Die Hoffnung geben sie nicht auf.

0:0 nach 90 Minuten gegen den SV Werder Bremen: Das wäre der erste Punkt der Fußballerinnen des FSV Mainz 05 in der Bundesliga gewesen – hätte es sich bei dieser Partie nicht um ein Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gehandelt. Immerhin ein Teilerfolg gegen den hoch favorisierten, von der auch als ZDF-Expertin bekannten Friederike Kromp trainierten Club von der Weser.







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