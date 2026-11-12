Der Aufstieg war eine sportliche Sensation. In ihrer ersten Bundesligasaison haben die Fußballerinnen des FSV Mainz 05 schwer zu kämpfen. Die Hoffnung geben sie nicht auf.
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0:0 nach 90 Minuten gegen den SV Werder Bremen: Das wäre der erste Punkt der Fußballerinnen des FSV Mainz 05 in der Bundesliga gewesen – hätte es sich bei dieser Partie nicht um ein Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gehandelt. Immerhin ein Teilerfolg gegen den hoch favorisierten, von der auch als ZDF-Expertin bekannten Friederike Kromp trainierten Club von der Weser.