Mainz 05 in der Bundesliga Keine Tore bei Schmidts Abschied Peter H. Eisenhuth 09.02.2025, 15:30 Uhr

i Daumen hoch für den FSV Mainz 05: Martin Schmidt. Foto: Harry Langer/dpa Harry Langer. dpa

Er war Trainer der Amateure, Coach der Profis, Sportdirektor und zuletzt Berater: Jetzt hat der Schweizer Martin Schmidt endgültig seinen Abschied beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 gegeben.

Der Blumenstrauß für die Freundin, die netten Worte vor dem Anpfiff: So weit war alles okay an Martin Schmidts letztem Arbeitstag für den FSV Mainz 05. Was jedoch danach kam und sich über insgesamt 101 Minuten zog, bildete keinen angemessenen Rahmen als Abschiedsspiel für den langjährigen Nachwuchs- und Cheftrainer der Rheinhessen, der den Bruchweg im Mai 2017 zu ersten Mal verlassen hatte und Ende 2020 als Sportdirektor zurückgekehrt war.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen