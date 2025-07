Am Sonntag war ich im Brühl-Stadion, um mir ein Bild über den neuen VfR Baumholder zu machen – und ich möchte ihn loben. Ich beginne diese Nachspielzeit ausdrücklich mit meinem Vorhaben, damit die Anhänger des VfR noch rechtzeitig den Laptop oder das Smartphone ausschalten beziehungsweise die Zeitung zuklappen können. Denn als Baumholderer Anhänger wird man zusammenzucken, wenn „der Nicolay“ im Begriff ist, den VfR zu loben. Möglicherweise herrscht deshalb auf Vorstandsebene im Westrich sogar blankes Entsetzen – und Matthias Dingert, der Spartenleiter, zieht wegen einer Panikattacke seinen Rücktritt in Erwägung. Warum? Nun – vor gut einem Jahr habe ich den VfR Baumholder auch gelobt...

Wenn ich ihn nur gelobt hätte, dann wäre alles ja nicht so schlimm gewesen, aber ich habe die VfR-Mannschaft kurz vor Saisonbeginn als Team, das „Klasse und Talent vereint“ gepriesen und mich über „einige Experten“ aufgeregt, die den Baumholderern den direkten Absturz aus der Oberliga in die Landesliga prophezeit hatten. „Ahnungslose“ habe ich sie genannt und das VfR-Team „heißen Scheiß“. Dass der VfR zum zweiten Mal in Folge absteigen werde, werde „nicht passieren“, habe ich geschrieben. Beim VfR Baumholder war man begeistert über meine warmen Worte, hat mich „einen wahren Kenner“ genannt – und ist dann abgestiegen...

Starker Auftritt gegen den SC Birkenfeld

Ich bitte trotzdem, es nicht als Revanchismus zu verstehen, dass ich den VfR Baumholder nun – eine Woche vor dem Start in die neue Landesliga-Saison – erneut loben möchte. Mir hat der Auftritt gegen den SC Birkenfeld – dieses 8:0 im Verbandspokal – nämlich wirklich gut gefallen.

Ich weiß natürlich, dass eine solche Partie nicht überbewertet werden darf, weil der Gegner so gar nicht mithalten konnte. Der SCB – ohnehin ja schon eine Liga tiefer angesiedelt – hatte einen wirklich schlechten Tag. Trotzdem muss man erst einmal acht Tore schießen – und – viel wichtiger – man muss die Räume, die einem der Gegner anbietet, auch zu nutzen wissen. Das ist dem VfR Baumholder wirklich gut gelungen.

Maximilian Benzel verhindert die Atomisierung

Obwohl die Partie nicht spannend war, war sie kurzweilig. Und das dürfen sich die VfR-Akteure gerne auf die Fahne schreiben. Da gab es jede Menge wunderbar aufgebaute und ausgespielte Angriffe zu sehen, die zu einer Unzahl an Tormöglichkeiten geführt haben. Der VfR ist so dominant aufgetreten, wie es gegen einen unterlegenen Gegner sein muss. Und – das ist in so einem einseitigen Spiel wirklich herauszuheben – er ist defensiv nicht nachlässig geworden. Nur Altbundestrainer Sepp Herberger hätte wohl etwas zu kritteln gehabt, denn zu den vielen Weisheiten des Weltmeisters von 1954 gehörte auch jene: „Wenn man einen Gegner beherrscht, dann muss man ihn atomisieren.“

Um die Atomisierung ist der SCB herumgekommen, weil dem VfR – bei einem 8:0 hört sich das wirklich komisch an – die Effizienz fehlte. Nebenbei bemerkt – als ehemaliger Torhüter kann ich mich nach wie vor an Top-Keeper-Leistungen erfreuen. Und ich muss einfach Maximilian Benzel herausheben, der toll gehalten und im Alleingang ein noch viel schlimmeres Ergebnis für seinen SCB als dieses 0:8 verhindert hat. Dass ihm beim 0:3 der Ball durchgeflutscht ist – geschenkt!

Der VfR Baumholder mischt vorne mit

Doch zurück zum VfR. Natürlich wird es ihm in der Landesliga meistens nicht so leicht fallen wie am Sonntag, aber die Richtung des Schübelin-Teams stimmt. Die Art und Weise, wie Baumholder aufgetreten ist – die Spielfreude, die Zielstrebigkeit, aber auch das Defensivverhalten und das Nutzen individueller Klasse – das war stark und würde mir als VfR-Anhänger eine Mords-Lust machen auf die Saison. Dass es nur noch Landesliga ist – wurscht! Dafür winkt womöglich der Titel. Ich sage nämlich, der VfR mischt ganz vorne mit und hat Aufstiegschancen.

Und allen Anhängern des VfR Baumholder, die jetzt doch bis hierhin gelesen haben, möchte ich zurufen: Habt keine Angst, vertraut meinen Fähigkeiten als Experte und Wahrsager ruhig weiter, ich habe nämlich letzte Saison auch orakelt, dass der FCK aufsteigen wird – und beinahe hätte es geklappt...