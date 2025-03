Ich habe es wieder getan – ich habe Fußball gespielt. Also so richtig, elf gegen elf über den ganzen Platz. Und – nein – ich habe nicht im Tor gestanden. Den Fußballtorhüter Sascha Nicolay gibt es bekanntlich nicht mehr. Zur Strafe habe ich jetzt – drei Tage nach dem Abpfiff – unerträglich heftigen Muskelkater. In den Waden, den Oberschenkeln und – im rechten Oberarm. Warum, zum Teufel, bekommt man als Fußball-Feldspieler Muskelkater im Oberarm?

Angefangen hat alles am Freitagabend, gegen 21 Uhr. Kurz vor Beginn der Spielersitzung „meiner“ Spvgg Wildenburg habe ich so dagesessen, habe Namen gekritzelt, habe sie hin und her, aus der zweiten Mannschaft in die erste und wieder zurück verschoben. Doch egal, wie kreativ ich auch gewesen bin – es waren ziemlich wenige Namen für zwei Teams. Das Los eines Trainers im Amateurfußball halt. Also habe ich mein Comeback beschlossen.

Von der Ehefrau im Keller mit den Fußballschuhen in der Hand erwischt

Das ist das Schöne als Trainer, man kann und darf sich selbst aufstellen. Überallhin, auf jede Position, die man möchte. Und so habe ich auch kurz in Erwägung gezogen, mich für unser A-Klasse-Team zu nominieren. Natürlich im Sturm, schließlich war unser bester Angreifer ausgefallen – Männerschnupfen! Sehr gefährlich! Gerade noch rechtzeitig vor der feierlichen Verkündung der Kader bin ich zur Vernunft gekommen. Sturm – ja, aber A-Klasse – nein!Die Stimmung war blendend und meine Mannschaft vor Freude sprach- und fassungslos.

Meiner Frau habe ich lieber erst einmal nichts erzählt. Das letzte Mal, als ich gekickt habe – vor zehn Monaten in Rötsweiler – habe ich mich in der 75. Minute eingewechselt. Und in der 77. Minute wieder aus. Der Wadenmuskel hatte „zu gemacht“ – und meine Frau mit mir geschimpft. Am Sonntag, kurz vor halb zwölf, habe ich mich in den Keller geschlichen – und da hat sie mich erwischt: mit den Fußballschuhen in der Hand. „Ich spiele nur im Notfall“, habe ich sie beruhigt. Worauf sie aufmunternd gemeint hat: „Ihr spielt in Veitsrodt? Da weiß ich, wo der Platz ist, wenn dir was passiert...“

Teufelskreis Aufwärmen

Auf dem schönen, roten Platz in Veitsrodt hat mich Martin Göttmann dann doch recht erstaunt angeschaut. Der TuS-Vorsitzende hat als Schiedsrichter des Zweitmannschaftsspiels fungiert und mich leicht ungläubig gefragt: „Willst Du wirklich?“ „Keine Sorge, ich gehe auf die Bank“, habe ich ihn beruhigt. „Gott sei dank“, hat er gemeint, und während er angepfiffen hat, habe ich ihm noch schnell zugerufen: „Ich spiele nur im Notfall.“

Nach 16 Minuten war der Notfall da – 0:3-Rückstand. Angefangen mit dem Aufwärmen hatte ich zehn Minuten zuvor. Da war das 0:2 gefallen. Warmmachen ist in meinem Alter so eine Sache. Einerseits ist es unbedingt geraten, andererseits sorgt es für schnelle Ermüdung. Ein Teufelskreis. Ich habe mich für energisches Warmdehnen und zwei kurze Läufe von der Trainerbank zur Eckfahne entschieden. Außerdem habe ich meine Oberschenkel in die Sonne gedreht. Und geschimpft habe ich mit meiner Mannschaft. So bin ich auf Betriebstemperatur gekommen.

Von Lothar Emmerich, Fritz Röhrig und einem Frosch im Ball

Gut – zunächst einmal hat es bis zur 28. Minute gedauert, bis ich einen Ballkontakt hatte. Mein Sturmpartner Markus Kosmund wollte schießen, und ich stand im Weg. Wenn man Markus Kosmunds und meine Lebensjahre zusammenzählt, dann sind wir kurz nach dem Ersten Weltkrieg geboren und zusammen ungefähr so alt wie die Hälfte der Veitsrodter Mannschaft. Wir beide haben das da vorne mit Erfahrung geregelt – die Veitsrodter sind gelaufen. Flink waren sie – und gemein. Immer wenn ich einen von ihnen angegriffen habe, hat er einen Haken geschlagen. Und bis meine Lastwechselreaktion beendet war, war Veitsrodt 60 Meter weiter vor unserem Tor.

Aber dann hätte ich beinahe mein Tor doch erzählt. Nur mit einem rüden Foul im Strafraum war ich zu stoppen. Ich hatte einen Ball kurz vor dem Strafraum erhalten und wollte sofort abziehen. 18 Meter weit packe ich die Kugel noch. Genau in diesem Moment kam ein Veitsrodter Abwehrspieler, um sich, um sich selbst drehend, in die Schussbahn zu werfen. Da ist mir mein alter Trainer Lothar Emmerich in den Sinn gekommen. „Aufziehen und vorbeirutschen lassen“, hat ’Emma’ für solche Situationen immer angeordnet. Ich habe auf Lothar Emmerich gehört. Der Veitsrodter kam zwar nicht gerutscht, sondern gesprungen, aber geklappt hat die Finte trotzdem.

Und da stand es vor mir – das Tor. 7,32 Meter breit, 2,44 Meter hoch. Keine 14 Meter entfernt. Die rechte Ecke war frei, durchs Netz konnte ich die Wiese hinter dem Veitsrodter Platz sehen. Kein Keeper im Weg. Ich hätte getroffen mit Mach 7- wenn der blöde Frosch nicht im Ball gewesen wäre und ausgerechnet mit seiner Hüpferei begonnen hätte, als ich abziehen wollte. Ich musste diese blöde Kugel noch einmal mit der Sohle kontrollieren, als einer diesen flinken Veitsrodter angesprintet kam. Schnell Lothar Emmerich vergessen und an Fritz Röhrig denken. „Mit der Spitze drauf“, ohne Ausholbewegung. Ich wollte es grade tun, da schlug ich auf. Und zwar auf den Boden – der Tatsachen und des Veitsrodter Hartplatzes. Ich schwöre, dass mir der Veitsrodter – wahrscheinlich von meinem Fintenreichtum überwältigt – in die Hacken gerannt war.

Der Pfiff bleibt aus

Ich krachte also auf den Hartplatz, zog mir ein ’Bräätsche’ am Ellenbogen zu und Prellungen an Hand und Gesäß – Männerprellungen! Sehr gefährlich! Und ich überlegte, wohin ich den Elfmeter schießen werde. Denn das war ja klar, Elfmeter würde es geben. Nun – Martin Göttmann pfiff nicht! Wirklich böse konnte ich ihm nicht sein. Wahrscheinlich hatte er Mühe, sich das Lachen zu verbeißen, denn es sah sicher zu komisch aus, wie es mich gen Aschenboden gezogen hatte.

Kein Elfmeter, kein Tor, eine Niederlage – dafür Männerprellungen und Muskelkater im Oberarm. „Der kommt von den Ausholbewegungen der Arme beim Sprinten“, meinte mein Co-Trainer Thorsten Ströher und schüttelte sich vor Lachen. Zur Strafe habe ich mir vorgenommen, nicht mehr aufzulaufen. Außer natürlich im Notfall. Am Sonntag in Algenrodt hoffentlich...