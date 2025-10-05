Kader für die WM-Qualifikation
Kaum Auswahl für die DFB-Auswahl
Jochen Dick
Kevin Rühle. MRV

Der Weg zur WM 2026 in Amerika wird immer kürzer. In den anstehenden Qualispielen gegen Luxemburg und Nordirland müssen Siege her für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Wie aber stehen die Chancen?

Zeit für eine Pause von erdrückender Münchner Dominanz und der verzweifelten Suche nach einem geeigneten Bayern-Jäger: Das nächste Länderspielfenster auf dem Weg zur WM 2026 bietet Bundestrainer Julian Nagelsmann und seiner Auswahl die Gelegenheit, sich nach zuletzt dürftigen Leistungen neu zu sortieren.

