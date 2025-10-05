Kader für die WM-Qualifikation Kaum Auswahl für die DFB-Auswahl 05.10.2025, 14:39 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

Der Weg zur WM 2026 in Amerika wird immer kürzer. In den anstehenden Qualispielen gegen Luxemburg und Nordirland müssen Siege her für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Wie aber stehen die Chancen?

Zeit für eine Pause von erdrückender Münchner Dominanz und der verzweifelten Suche nach einem geeigneten Bayern-Jäger: Das nächste Länderspielfenster auf dem Weg zur WM 2026 bietet Bundestrainer Julian Nagelsmann und seiner Auswahl die Gelegenheit, sich nach zuletzt dürftigen Leistungen neu zu sortieren.







Artikel teilen

Artikel teilen