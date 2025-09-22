Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit – und einen Schiedsrichter, der hart im Nehmen ist, sowie einen angesehenen Spieler des SC Birkenfeld, der sein Abschiedsspiel gegeben hat. Sportplatzbierchen spielen auch eine kleine Rolle.
Lesezeit 4 Minuten
Der Fußball im Kreis Birkenfeld hat eigentlich immer ein paar Geschichten zu erzählen – und so war es auch an diesem Sonntag. Auf zwei davon bin ich nach netten Hinweisen aufmerksam geworden. Den einen hat mir Pascal Geibel, der Trainer des SC Birkenfeld, gegeben.