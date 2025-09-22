Sascha Nicolays Nachspielzeit Jung sagt „Servus“ und Nikodemus beißt auf die Zähne 22.09.2025, 13:52 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit – und einen Schiedsrichter, der hart im Nehmen ist, sowie einen angesehenen Spieler des SC Birkenfeld, der sein Abschiedsspiel gegeben hat. Sportplatzbierchen spielen auch eine kleine Rolle.

Der Fußball im Kreis Birkenfeld hat eigentlich immer ein paar Geschichten zu erzählen – und so war es auch an diesem Sonntag. Auf zwei davon bin ich nach netten Hinweisen aufmerksam geworden. Den einen hat mir Pascal Geibel, der Trainer des SC Birkenfeld, gegeben.







