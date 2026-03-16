Sascha Nicolays Nachspielzeit Joachim Kohlhaas: Von einem Verrückten im besten Sinn Sascha Nicolay 16.03.2026, 15:56 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit – und einen Torwart(-trainer) aus Berufung und Leidenschaft. Er ist neben Gerd Hoffmann eine der Ikonen der Schmuckstadt-Torwarttrainer-Schule. Und in Oberbayern halten sie ihn für verrückt...

Bierernst verkündet Joachim Kohlhaas: „Die halten mich hier in Oberbayern für ziemlich verrückt.“ Wirklich komisch, wie die Bajuwaren in Reit im Winkl darauf kommen, dass der Zugereiste aus Tiefenstein eine kleine Schraube locker haben könnte – schließlich ist es doch das Allernormalste auf der Welt, an einem Sonntagmorgen um 6 Uhr direkt aus der deutsch-österreichischen Alpen-Grenzregion in die Südpfalz nach Bellheim zu reisen, um dort die DSG ...







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