Nachschlag von Olaf Paare Jetzt gilt es für die Fußballer Olaf Paare 19.10.2026, 16:34 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Ausdauer – damit ist nicht nur die Kondition gemeint, sondern auch die Fähigkeit, sich über einen längeren Zeitraum gegen Widrigkeiten zu stemmen. Unser Sportredakteur blickt auf die aktuelle Phase im regionalen Fußball.

D ie vielleicht wichtigste Saisonphase im regionalen Fußball bricht an. Zwölf Spieltage sind in den 16er-Klassen absolviert, sechs folgen noch bis zur Winterpause, die Ende November beginnt. Das Wetter wird unbeständiger, die Uhr umgestellt, das Flutlicht brummt, die Duschen sind nicht mehr erfrischend.







Artikel teilen

Artikel teilen