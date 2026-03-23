Nachschlag von Olaf Paare Ist allen bei der Eintracht die missliche Lage bewusst? Olaf Paare 23.03.2026, 12:33 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Ein Wochenende zum Vergessen erlebten die Fußballer der Rhein-Nahe-Region. 0:4, 0:1, 1:6, 0:1, 3:4, 0:1 – lauteten die Ergebnisse der höherklassigen Teams, von denen sich einige Abstiegssorgen machen müssen. Das 3:3 der SG Hüffelsheim stach heraus.

Was war das denn für ein Spieltag im regionalen Fußball? Sechs der sieben höherklassigen Vereine der Rhein-Nahe-Region haben verloren, und das 3:3 der SG Hüffelsheim beim TuS Mechtersheim fühlte sich auch eher wie eine Niederlage an, weil der Ausgleich erst in der Nachspielzeit fiel.







Artikel teilen

Artikel teilen