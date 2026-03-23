Ein Wochenende zum Vergessen erlebten die Fußballer der Rhein-Nahe-Region. 0:4, 0:1, 1:6, 0:1, 3:4, 0:1 – lauteten die Ergebnisse der höherklassigen Teams, von denen sich einige Abstiegssorgen machen müssen. Das 3:3 der SG Hüffelsheim stach heraus.
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Was war das denn für ein Spieltag im regionalen Fußball? Sechs der sieben höherklassigen Vereine der Rhein-Nahe-Region haben verloren, und das 3:3 der SG Hüffelsheim beim TuS Mechtersheim fühlte sich auch eher wie eine Niederlage an, weil der Ausgleich erst in der Nachspielzeit fiel.