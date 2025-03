Am Samstag habe ich ihn wieder einmal gemacht - den Fehler aller Fehler. Ich bin zum Fußball in den Haag gegangen und war nur unzureichend ausgerüstet. Zur Strafe war ich durchgefroren und nur dem schnellen Eingreifen von Rettungsfee Andrea Wachhaus war es zu verdanken, dass ich nicht mit einer Kühltruhe verwechselt worden bin. Mit einer heißen Gulaschsuppe und einem „Scheibel“ (Eingeweihte wissen sofort, welche Medizin ich meine) hat sie meine Körpertemperatur - wenn auch nicht bei 37 Grad - so doch knapp über dem Gefrierpunkt gehalten. Danke, liebe Wirtin im Berggasthof Haag.

Ja, ja, der Haag ist nun einmal ein bisschen wie die Zugspitze - sehr, sehr tückisch. Unten im Tal, auf dem Marktplatz in Idar, kann die Sonne scheinen und die Temperatur zum T-Shirttragen einladen, doch da oben auf dem Hochplateau, wo es nur Sportplätze und Büsche gibt und der Berggasthof sowie eine Batterie Flutlichtmasten die höchsten Erhebungen sind, da wüten die Wind- und Wetterhexen - und es schneit.

Eine Begegnung im Tal, auf dem Marktplatz in Idar

So war es auch am Samstag. Gut, richtig Schnee ist nicht vom Himmel gefallen, aber es hat sich so angefühlt Mitte der zweiten Halbzeit beim Oberliga-Duell des SC Idar-Oberstein gegen den FC RW Koblenz. Ich hätte meine Erfahrung nutzen müssen - oder wenigstens auf die Einheimischen hören sollen, unten im Tal in Idar. Ich stand da so im Gespräch und habe - mehr nebenbei - fallen lassen, dass ich gleich in den Haag zum Fußball will. Der Einheimische, offensichtlich ein erfahrener Bergführer, hat nur den Kopf geschüttelt und gemeint: „Mit denne Kläära?“ (ich hoffe, ich habe den Dialekt schriftsprachlich einigermaßen richtig wiedergegeben - wenn nicht: Meine Kleiderwahl überraschte den Mann).

Eigentlich fand ich mich angemessen angezogen. Ich hatte ja keine kurzen Hosen an und auch nicht nur ein T-Shirt, sondern trug Jeans, Kapuzenpulli und eine Jacke. Dazu ein Paar Sportschuhe. Ehrlich gesagt, mir war eher zu warm als zu kalt. Mitleidig habe ich den Einheimischen angelächelt und leicht überheblich gemeint, dass ich mich auskenne da oben im Haag. „Glaub ich nicht“, hat er leicht rotzig entgegnet. „Gut, er interessiert sich halt nicht so für Fußball“, habe ich noch gedacht, habe ihn stehen lassen und mich an den Aufstieg gemacht. Also ich bin hochgefahren - mit dem Auto und 21 Grad Innenraumtemperatur.

Es zieht, wie Hechtsupp’

Im Haag angekommen, bin ich runter zum Kunstrasen, habe mir einen Platz nahe der Mittellinie gesucht und mich mit Carsten Schneider unterhalten. Ein bisschen habe ich mich schon gewundert, warum er eine wollene Mütze und eine Jacke, die scheinbar gefütterter war als meine, getragen hat. „Vielleicht ist er ein bisschen kränkerlich“, habe ich überlegt, aber eigentlich hat „Carl“ nicht so ausgesehen.

Was mich auch noch gewundert hat, war die Sonne. Die war nämlich da, blendete auch - machte aber gar nicht warm. Außerdem gab es da etwas, was es unten im Tal auf dem Marktplatz in Idar nicht gegeben hatte: Wind. Eigentlich ist das Wort „Wind“ viel zu schwach für das, was mir da im Haag so um die Ohren pfiff. Eissturm trifft es eher - es zog jedenfalls „wie Hechtsupp“.

Der vermummte Fatih Cift

Am Anfang ging’s ja noch. Vielleicht auch, weil der SC „warm spielte“, wie es Gästetrainer Fatih Cift später formulierte. An ihm hätte ich mich übrigens auch orientieren können. Cift saß da auf einem Köfferchen, eingehüllt in eine doppeldicke Stadionjacke und vermummt bis über die Ohren. Außer dem Bereich rund um die Augen war kein bisschen Haut des Trainers zu sehen. Der wusste, was nötig war - und er ist viel seltener im Haag im Bereich des Kunstrasenplatzes gewesen als ich Trottel.

Während ich so das Spiel schaute und nebenbei an frühere Zeiten dachte - daran, wie ich dort, wo jetzt Kunstrasen liegt, auf einer unebenen, oft matschigen Grasfläche von Torwartcoach Gerd Hoffmann durch den Kasten gejagt wurde, dort in der Ecke, umschlossen von den beiden schützenden Mauern - während ich also so rum stand und überlegte, ob ich mich einfach dorthin stellen sollte, wo die Mauern noch immer den Platz vor Wind und Wetter schützend einfassen, wie ich also nachdachte, da ist mir so richtig kalt geworden.

Kugelschreiber-Ärgernis

Die Kälte kam von unten links (rechts waren ja die Mauern). Sie schlüpfte in mein Hosenbein, krabbelte den Oberschenkel nach oben, biss in meine Hüfte, schmirgelte über den linken Teil meines Brustkorbs, sägte durch die Achselhöhle, kratzte über die Schulter und meinen Hals und lähmte meine linke Gesichtshälfte. Mit Carsten Schneider konnte ich nur noch durch meinen rechten Mundwinkel sprechen. Und dann passierte es - die Koblenzer glichen aus. Darüber ärgerte ich mich maßlos - nicht unbedingt, weil sie ein Tor erzielt hatten. Aber ich musste nun den Kugelschreiber aus der Tasche ziehen, und mit ihm meine rechte Hand. Nun kam die Kälte also auch von rechts.

Wenigstens bat der Schiedsrichter zur Halbzeitpause. Die Gelegenheit also, um im Berggasthof bei Andrea etwas Wärmendes - eine Hühnersuppe, einen Glühwein, einen Kaffee oder eben jene andere bereits erwähnte Medizin zu mir zu nehmen. Auf dem Weg in den Berggasthof habe ich aber Herbert Eli getroffen - und mit ihm musste ich natürlich ein bisschen fachsimpeln. Über den SC, den FCK und so weiter. Darüber ist erstens die Halbzeitpause vergangen und mir zweitens wieder wärmer geworden. Also ich habe gemeint, dass mir wärmer geworden sei.

Rhabarberkuchen gibt mir den Rest

Dass dem nicht so war, merkte ich, als eine gute alte Freundin, die ihrem Filius zuliebe am Platz war, meinte: „Mir reicht’s mit dieser Scheißkälte. Ich gehe jetzt Kaffeetrinken und Rhabarberkuchenessen.“ Da traf mich die Eiseskälte mit voller Wucht. Vor meinem inneren Auge habe ich sie sitzen gesehen, vor dem Kamin mit einem prasselnden Feuerchen darin, während draußen leise der Schnee rieselte. Behaglich hat sie in den Rhabarberkuchen gebissen, Kaffee geschlürft und dann eine Flasche Rotwein aufgemacht. Ich habe ihr im Haag kurz nachgeschaut, und - mit meinem Schicksal hadernd - bittere Tränen geweint. Natürlich nur gedanklich, denn echte Tränen wären an meinen Wangen festgefroren.

Netterweise hat dann der Schiedsrichter nicht allzu lange nachspielen lassen. Wahrscheinlich war ihm auch kalt. Im Hugo-Heinz-Club bei der Pressekonferenz bin ich dann langsam aufgetaut. Außerdem habe ich endlich gesehen, wie Fatih Cift aussieht...

Später, eine Etage höher im Berggasthof Haag, habe ich mir dann geschworen, dass ich nie wieder ohne lange Unterhosen, wollene Socken, Winterstiefel, Thermounterzieher, Wärmeüberzieher, Mantel, Ohrenschützer, Handschuhe, Pudelmütze, Schal und Heizöfchen in den Haag gehen werde - auch nicht im Hochsommer, wenn es unten im Tal auf dem Marktplatz in Idar 30 Grad hat. Im Haag kann dann trotzdem Schnee liegen...