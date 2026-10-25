Frust nach 2:3 gegen Bremen Heimspielmisere hinterlässt genervte Mainzer Peter H. Eisenhuth 25.10.2026, 11:14 Uhr

i Wieder kein Heimsieg für Mainz 05: Benedict Hollerbach und seine Kollegen warten nun seit April auf einen Erfolg in der eigenen Arena. Florian Wiegand/dpa

Der FSV Mainz 05 kann in der heimischen Arena nicht mehr gewinnen: Beim 2:3 gegen Bremen offenbarten die Rheinhessen in der Defensive zahlreiche Mängel. Trainer Urs Fischer ist verärgert.

Allmählich nervt’s. Die Spieler, die Trainer, die Verantwortlichen, die Fans. Wer angesichts der seit April anhaltenden Heimspielmisere des FSV Mainz 05 auf einen Grönemeyer-Effekt („Zeit, dass sich was dreht“) gehofft hatte, wurde enttäuscht. Den Soundtrack zur Partie gegen Werder Bremen lieferten stattdessen „Spliff“: „Déjà-vu“.







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