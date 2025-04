Fußball genießt nicht immer den besten Ruf. Scheinbar alle Nase lang wird irgendwo auf den Plätzen Deutschlands ein Schiedsrichter attackiert, gehen Spieler aufeinander los oder bepöbeln Zuschauer die Mannschaften, den Referee und sich gegenseitig. Doch dieser Ruf wird dem Fußball nicht gerecht – er bildet nicht die Wirklichkeit ab. Die allermeisten Spiele – und wir reden in einer Saison im Bereich des DFB von nahezu zwei Millionen Partien – gehen absolut friedlich und im Sinne des Fair Play über die Bühne.

Viel häufiger als asoziales Verhalten sind Respekt, Empathie, Hilfsbereitschaft und der Sinn dafür, Richtiges von Falschem zu unterscheiden. Auf zwei solche Fälle im Fußballkreis Birkenfeld möchte ich hier den Blick lenken. Der eine Fall ist gerade eine Woche alt, der andere vor ein paar Monaten geschehen. Beide sind Leuchtturmbeispiele fairen, von einem Gewissen und Sportsgeist gelenkten und rücksichtsvollen Handelns.

Hasan Meta kümmert sich um den Gegenspieler, während er ein Gegentor kassiert

Hasan Meta hätte es auch wurscht sein können, wie es Philipp Friedrich geht, als er ihn im Strafraum gefällt hatte. Hasan Meta ist der Torhüter der B-Junioren der JSG Hunsrücker Land. In einem Spiel gegen die JSG Edelstein Idar-Oberstein wollte er einen Gegentreffer verhindern. Er eilte also Philipp Friedrich entgegen und versuchte, seinen Kasten mit einer Grätsche sauber zu halten. Dass sein Rettungsversuch offensichtlich eine Nummer zu rustikal ausgefallen war, merkte Hasan Meta sofort – und nicht nur, weil sein Gegenspieler schreiend zu Boden gegangen war.

Vorläufig immerhin war die Kugel nicht im Kasten gelandet, sondern aus dem Strafraum herausgeprallt. Das Spiel lief weiter, das Tor der JSG Hunsrücker Land blieb im Höchstmaß bedroht. Hasan Meta rannte deshalb aber nicht mehr in seine Kiste und startete auch keinen weiteren waghalsigen Rettungsversuch. Er ließ das Spiel, das Schiedsrichter Markus Sommer noch nicht unterbrochen hatte, einfach Spiel sein und ließ andere um die Kugel weiterkämpfen. Hasan Meta kümmerte sich um seinen am Boden liegenden Gegenspieler – und er tat es auch noch, als die Kugel dann doch in seinem Kasten landete. Dem jungen Keeper war die Gesundheit des Kontrahenten wichtiger. Selbstverständlich bat der Keeper den Angreifer mehrfach um Entschuldigung.

Selbstanzeige und Bitte um Sanktionierung

Doch damit nicht genug. Nach dem Treffer suchte Hasan Meta auch noch das Gespräch mit dem Referee, erklärte diesem, dass er Philipp Friedrich mit seiner getroffen habe und forderte den Schiri auf, ihm die Gelbe Karte zu zeigen oder ihn auf Zeit vom Feld zu schicken und auf Elfmeter zu entscheiden. „Hasan ist so“, erklärte sein Jugendleiter Thorsten Schneider. Man muss das aber deutlich herausstreichen: Da hat ein junger Fußballer auf die Einhaltung der Regeln des Spiels gepocht, nachdem er sie selbst überschritten hatte, er also selbst von den vorgesehenen Konsequenzen betroffen war. Hasan Meta hat Verantwortung übernommen für sein Handeln. Das ist vorbildlich und der Fair-Play-Preis, der ihm daraufhin vom SWFV zuerkannt worden ist, mehr als berechtigt.

Markus Sommer, der Mann an der Pfeife, musste übrigens keine allzu harschen Maßnahmen ergreifen. Er setzte nur die Fußballregeln um – erkannte den Vorteil und entschied auf „Tor“ für die JSG Edelstein.

Ein Anruf und Genesungswünsche von Junus Mustafalic

Dass die Gesundheit wichtiger als Tore, Punkte – ja das Spiel selbst ist, dass strich auch Junus Mustafalic mit einer einfachen, feinen Geste heraus. Der frühere Klassefußballer, der unter anderem für den ASV Idar-Oberstein, den SV Niederwörresbach und den SV Oberkirn aufgelaufen ist, ehe er Trainer unter anderem beim SVN, dem VfL Simmertal und dem SV Oberhausen wurde, ist heute als Schiedsrichter für den SV Oberhausen unterwegs. In dieser Funktion leitete er in der vergangenen Woche die Partie in der Frauen-Bezirksliga zwischen dem VfR Baumholder und dem FC Brücken.

Bei diesem Spiel verletzte sich eine Akteurin des VfR Baumholder heftig. Eine Sprengung des Schultereckgelenks wurde später diagnostiziert. Fürchterlich schmerzhaft ist das, und die Spielerin musste dann auch ins Krankenhaus. „Der Schiedsrichter hat sich schon auf dem Platz sehr um die Spielerin gekümmert“, verrät Gerd Augsten. Noch mehr erstaunte Trainer des VfR Baumholder aber das, was der Referee zwei Tage später tat. „Er hat mich angerufen und sich erkundigt, wie es unserer Spielerin gehe und bat mich, ihr seine besten Genesungswünsche auszurichten.“ Gerd Augsten, ein alter Fahrensmann im Fußballgeschäft, betont: „So etwas habe ich noch nie erlebt. Das hat mich total beeindruckt.“ Und wer jetzt meint, entgegenhalten zu müssen, dass das doch völlig normal sei, dem sei gesagt: „Nein, ist es nicht – und deshalb ist es auch wunderbar, dass Gerd Augsten auf dieses Verhalten des Ex-Trainers, Ex-Spielers und jetzigen Schiedsrichter aufmerksam macht. Junus Mustafalic hätte das übrigens selbst nie getan.