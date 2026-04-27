Kein Tag ohne Aufreger – im regionalen Fußball geht derzeit die Post ab. Unser Sportredakteur pickt sich in seiner Kolumne drei Themen heraus, verbunden mit dem Blick auf Tino Häuser, Luca Chirivi und Deniz Darcan.
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Ja, was ist denn im regionalen Fußball los? Als Ur-Kreuznacher gewinnt man das Gefühl, dass derzeit Fastnacht und Jahrmarkt in eine Jahreszeit fallen. Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein Aufreger aufploppt – sei es ein spektakulärer Trainer- oder Spielerwechsel oder eine andere interessante Veränderung.