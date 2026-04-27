Nachschlag von Olaf Paare Häuser, Chirivi und Darcan – die Aufreger der Woche Olaf Paare 27.04.2026, 12:54 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Kein Tag ohne Aufreger – im regionalen Fußball geht derzeit die Post ab. Unser Sportredakteur pickt sich in seiner Kolumne drei Themen heraus, verbunden mit dem Blick auf Tino Häuser, Luca Chirivi und Deniz Darcan.

Ja, was ist denn im regionalen Fußball los? Als Ur-Kreuznacher gewinnt man das Gefühl, dass derzeit Fastnacht und Jahrmarkt in eine Jahreszeit fallen. Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein Aufreger aufploppt – sei es ein spektakulärer Trainer- oder Spielerwechsel oder eine andere interessante Veränderung.







Artikel teilen

Artikel teilen