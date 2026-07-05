Paraguays WM-Auftritt Hässliches Spiel mit allen Mitteln Jochen Dick 05.07.2026, 12:35 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

Das war kein schönes Spiel. Was Deutschland-Bezwinger Paraguay im WM-Achtelfinale gegen Frankreich bot, war unsportlich und unzumutbar.

Paraguay probierte es mit allen Mitteln. Was die kernigen Südamerikaner im Achtelfinale der Fußball-WM gegen die Franzosen abzogen, war wirklich nicht schön, aber vom Grundsatz her eben auch nicht verboten. Es ist legitim und nachvollziehbar, sich gegen einen Favoriten mit allen Mann im und vor dem eigenen Sechzehner zu verbarrikadieren und das Spiel nur zerstören zu wollen.







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