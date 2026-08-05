Die Klasseneinteilung im FVR Gut, dass jetzt Fußball gespielt wird Lukas Erbelding 05.08.2026, 10:22 Uhr

i Lukas Erbelding Rhein-Zeitung

Die Klasseneinteilung im Fußballverband Rheinland hat in den vergangenen Wochen immer wieder für Diskussionen gesorgt. Auch in diesem Kontext hat unser Reporter einen Wunsch für die Saison 2026/2027.

Für viele Mannschaften im Fußballverband Rheinland ist die Saison in den vergangenen Tagen eröffnet worden – ob mit Pokalspielen oder Partien auf Ligaebene. Für Diskussionen hat in letzter Zeit immer wieder die Spielklasseneinteilung gesorgt. Um eine Sache klarzustellen: Es ist völlig berechtigt, wenn vonseiten der Vereine Kritik geäußert wird, da sie sich bei der Einteilung möglicherweise benachteiligt fühlen.







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