Meinung zur SV Elversberg Großer Sport in einem kleinen Dorf Jochen Dick 30.08.2026, 12:17 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

Der kleinste Fußball-Bundesligist hat gleich zum Saisonauftakt für eine große Sensation gesorgt. Wie es zum Sieg der SV Elversberg kommen konnte, kommentiert unser Redakteur Jochen Dick.

D eutlich spannender als die Frage, wer in dieser 64. Bundesligasaison deutscher Fußball-Meister wird – die Antwort lautet selbstredend der FC Bayern –, ist die Frage, wie sich die Aufsteiger schlagen werden. Neben dem Traditionsclub FC Schalke 04 sind das bekanntlich der SC Paderborn und die SV Elversberg.







Artikel teilen

Artikel teilen