Das war ein EM-Turnier nach Maß der deutschen Basketballer. Der Siegeszug des Teams um Kapitän Dennis Schröder hat seinen Ursprung aber in einer Aussage aus dem Jahr 2021.

Als Gordon Herbert im September 2021 von seinen äußerst ambitionierten Zielen sprach, wurde der damalige Bundestrainer der deutschen Basketballer von vielen belächelt. „Drei Medaillen in drei Sommern“ sollten es sein, forderte der Kanadier. Was folgte, war ein kaum für möglich gehaltener Erfolgszug der deutschen Korbjäger, der den Grundstein für den aktuellen EM-Titel von Riga legte: Die deutsche Auswahl um Kapitän Dennis Schröder gewann 2022 EM-Bronze, ein Jahr später WM-Gold, verpasste dann 2024 Olympia-Bronze nur knapp. Mit etwas Verspätung folgte nun EM-Gold 2025 – drei Medaillen in vier Sommern, ohne Zweifel eine historische Leistung.

Neuwieder Bonga macht im Finale den Unterschied

Herberts Nachfolger, Chefcoach Alex Mumbru und sein Co-Trainer Alan Ibrahimagic, setzen den Erfolgsweg fort. Sie können auf eine eingespielte Einheit vertrauen, die Widrigkeiten und Rückschläge gemeinsam überwindet, wie im EM-Viertelfinale gegen Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic oder im Finale gegen spielstarke Türken. In beiden Partien lagen die Deutschen längere Zeit zurück, in den entscheidenden Momenten übernahmen aber auch Spieler Verantwortung, die nicht in der vordersten Reihe stehen, denen aber klare Rollen zugewiesen wurden: Isaac Bonga zum Beispiel, in Neuwied geboren und in Koblenz aufgewachsen. Seine Stärken liegen in der Defensive, gegen die Türken war der 25-Jährige mit 20 Punkten bester deutscher Werfer.

Die nächsten Titel sind in Sichtweite

Es ist diese Mischung aus Unberechenbarkeit, Ausgeglichenheit und mannschaftlicher Geschlossenheit, die das deutsche Team zu einer goldenen Generation macht. Zumal die NBA-Stars Moritz Wagner und Isaiah Hartenstein sowie Co-Kapitän Johannes Voigtmann beim zurückliegenden EM-Turnier in Finnland, Lettland, Zypern und Polen sogar noch fehlten. Es scheinen also auf Sicht noch mehr Erfolge drin zu sein für die ohnehin schon hoch dekorierten deutschen Basketballer. Nach einem Übergangsjahr warten dann drei Sommer mit der WM 2027, Olympia 2028 sowie der EM 2029.