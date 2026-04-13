Sascha Nicolays Nachspielzeit Gibt es bald ein Derby SC Idar gegen VfR Baumholder? Sascha Nicolay 13.04.2026, 12:23 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Es ist mal wieder Zeit für die Nachspielzeit – und nach dem vergangenen Wochenende die Frage, ob sich der SC Idar-Oberstein und der VfR Baumholder nächste Saison ein Verbandsliga-Derby liefern?

Gibt es in der kommenden Saison ein Kreis-Birkenfeld-Derby in der Fußball-Verbandsliga? Sonderlich abwegig ist der Gedanke seit dem vergangenen Wochenende nicht mehr. Der SC Idar-Oberstein steht nach seiner Pleite beim FK Pirmasens nicht nur auf einem Abstiegsplatz in der Oberliga, sondern trat beim 0:6 im Stadion Husterhöhe auch wie ein Absteiger auf.







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