Meinung zum Münchner 6:1-Sieg
Gereizte Bayern sind am gefährlichsten
Jochen Dick
Jochen Dick
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Von wegen Krise: Der FC Bayern hat nach zwei sieglosen Pflichtspielen eine beeindruckende Antwort gegeben – und den Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig in Not gebracht.

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D iejenigen, die unbeirrt an Spannung im Titelrennen der Fußball-Bundesliga glauben, sollten sich nie zu früh freuen. Immer dann, wenn der FC Bayern zu schwächeln scheint – etwa nach einem 2:2 beim FC Augsburg und einem wilden 3:3 beim norwegischen Außenseiterclub Viking Stavanger – belehren die übermächtigen Münchner den Rest der Liga eines Besseren.
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