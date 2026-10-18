Meinung zum Münchner 6:1-Sieg Gereizte Bayern sind am gefährlichsten Jochen Dick 18.10.2026, 13:35 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Von wegen Krise: Der FC Bayern hat nach zwei sieglosen Pflichtspielen eine beeindruckende Antwort gegeben – und den Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig in Not gebracht.

D iejenigen, die unbeirrt an Spannung im Titelrennen der Fußball-Bundesliga glauben, sollten sich nie zu früh freuen. Immer dann, wenn der FC Bayern zu schwächeln scheint – etwa nach einem 2:2 beim FC Augsburg und einem wilden 3:3 beim norwegischen Außenseiterclub Viking Stavanger – belehren die übermächtigen Münchner den Rest der Liga eines Besseren.







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