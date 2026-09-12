Rhein-Main-Duell in Bundesliga Genervte Mainzer und erstarkte Frankfurter Jochen Dick 12.09.2026, 20:06 Uhr

i Sauber getroffen: Der frühere Mainzer und jetzige Frankfurter Jonathan Burkardt (rechts) erzielt gegen 05-Verteidiger Fabio Gruber das 2:0. Torsten Silz/dpa

Es lief mal wieder anders als gedacht: Der FSV Mainz 05 hat in der Fußball-Bundesliga gegen die bis dato schwächelnde Frankfurter Eintracht eine unerwartete Niederlage kassiert. Wie es zu dem 1:3 (0:2) aus Mainzer Sicht kommen konnte.

Was man von Spieltag eins und zwei für den dritten ableiten könne, das war die große Frage vor diesem Rhein-Main-Duell in der Fußball-Bundesliga. Die letztendliche Antwort nach der Partie: Im Endeffekt nichts, es kam nämlich alles doch wieder ganz anders.







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