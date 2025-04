Unentschieden gegen den SC Freiburg, Niederlage in Dortmund, jetzt ein 1:1 gegen Holstein Kiel: Schwächelt der FSV Mainz 05, bevor es auf die Zielgerade der Bundesliga geht, im Kampf um einen internationalen Wettbewerb, womöglich gar die Champions League? „Weil wir immer gewinnen wollen, ist das eine kleine Delle“, kommentierte Nelson Weiper mit Betonung auf „klein“ das Remis, das er als Joker mit seinem Treffer in der 75. Minute erst gesichert hatte.

Selbstverständlich waren alle Mainzer enttäuscht, Spieler, Trainer, Funktionäre, Fans. Den Tabellenletzten nicht geschlagen zu haben, der mit Abstand schlechtesten Hintermannschaft der Liga lediglich ein Tor eingeschenkt zu haben, unterbot die Erwartungen deutlich. Dass 05-Sportdirektor Niko Bungert hinterher einen Satz sagte, der in den vergangenen Wochen häufiger Bestandteil seiner Analysen war, müsste zu denken geben: „Die erste Halbzeit war nicht so, wie wir es uns vorstellen.“

Vorsprung ist geschmolzen

Oft genug war es den 05ern gelungen, dieses Manko teils noch vor der Pause zu beheben. Beim 1:3 gegen den BVB hatte das nicht funktioniert, diesmal gingen sie dank der Steigerung im zweiten Durchgang wenigstens nicht leer aus. Erbaulich war das nur bedingt, eine Bilanz des Grauens stellen zwei Punkte aus den jüngsten drei Partien freilich nicht dar. Noch immer belegen die Rheinhessen den vierten Tabellenplatz, wenngleich der Vorsprung geschmolzen ist. „Mit vier Siegen hintereinander hatten wir ein totales Hoch, und uns war bewusst, dass das nicht so weitergehen würde“, sagte Bungert. „Aber jedes Spiel hat seine eigene Geschichte und seine eigenen Gründe, warum es nicht geklappt hat.“

Im aktuellen Fall lag es unter anderem daran, dass die Kieler sich viel stärker präsentierten als man vermuten durfte. Leidenschaftlich, defensiv stabil, keineswegs wie ein angehender Absteiger. Hinzu kam, dass es den Mainzern in der ersten Halbzeit an allem ein bisschen mangelte: an Zweikampfhärte, Passgenauigkeit, Durchschlagskraft, Glück. Mit etwas mehr Fortune wäre der Ball nach dem schönsten Spielzug vor der Pause – Paul Nebel passte diagonal in den Strafraum, Nadiem Amiri ließ durch für Jonathan Burkardt – nicht am Pfosten, sondern im Netz gelandet (19.). Andererseits hätten die 05er ohne einen erneut herausragenden Robin Zentner zu diesem Zeitpunkt bereits zurückgelegen; mit einer Monstergrätsche verhinderte der Torwart gegen Lasse Rosenboom das scheinbar sichere 0:1 (10.). Es blieb nicht Zentners einzige spektakuläre Tat.

Traumtor nach Kieler Konterchance

Dem Mainzer Trainer missfiel, dass seine Verteidiger lange Zeit nur Mann gegen Mann standen, ohne dass sich helfende Mitspieler fanden. „In der ersten Halbzeit haben wir auf dem halben Platz Zwei gegen Zwei gespielt, das ist schwierig“, sagte Bo Henriksen. „Wir dürfen nicht nur nach dem eigenen Mann gucken, sondern müssen Überzahl herstellen.“ Zum Verhängnis wurde ihnen dieses Defizit in der 34. Minute, als eine Kieler Konterchance eigentlich schon vorüber war, die Mainzer Passivität jedoch Alexander Bernhardssons Traumtor vom rechten Strafraumeck in den linken oberen Winkel ermöglichte.

Henriksen wurde später gefragt, ob sich die Gegner inzwischen auf die Stärken seiner Offensivkräfte eingestellt und das Mainzer Spiel damit decodiert hätten. Die einsilbige Antwort: „Nein.“ Tatsächlich wurde es nach der Pause ja auch besser, was nicht zuletzt mit der Hereinnahme von Nikolas Veratschnig und Weiper zu tun hatte. Der Österreicher hatte noch Pech mit seinem Heber zum vermeintlichen 1:1, dass er bei Amiris Zuspiel knapp im Abseits gestanden hatte. Weiper kam wenige Minuten später aus der Tiefe des Raums, nahm eine Flanke von Nebel mit der Brust mit und beförderte den Ball mit dem zweiten Kontakt ins lange Eck.

„Wir machen uns nicht verrückt“, versicherte Sportdirektor Bungert trotz aller Enttäuschung. „Wir werden wieder eine positive Grundstimmung reinbringen und in den nächsten Wochen aus unserer top Ausgangsposition heraus weiterhin um etwas Sensationelles kämpfen.“