Kommentar von Sascha Nicolay Fußball-Kreisvorstand begünstigt Wettbewerbsverzerrung Sascha Nicolay 05.12.2025, 11:40 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Dass im Kreis Birkenfeld am Sonntag kaum noch jemand kicken will, beweist ein Blick in den Nachholspielplan. „Dass der Kreisvorstand darauf nicht reagiert hat, verschafft zweiten Mannschaften einen Vorteil“, kommentiert unser Autor.

Dass der Vorstand des Fußballkreises Birkenfeld den vor zwei Wochen komplett abgesagten Spieltag am zweiten Advent noch einmal neu angesetzt hat, war ein Fehler – und zwar ungeachtet des Umstands, dass am anstehenden Wochenende der erste reguläre Nachholspieltag vom SWFV beschlossen wurde.







