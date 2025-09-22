Nachschlag von Olaf Paare Für ganz oben reicht es für die SG Hüffelsheim nicht 22.09.2025, 12:11 Uhr

Die Situation der beiden Verbandsligisten SG Hüffelsheim und SG Eintracht Bad Kreuznach beleuchtet unser Sportredakteur Olaf Paare in seiner Kolumne.

Wer sich denn gefragt haben sollte, wofür die Tribüne des Nahe-Stadions ein Dach benötigt, der fand am Sonntag eine Antwort darauf. Während auf vielen anderen Sportplätzen die Fans bei strömendem Regen pitschnass wurden, standen die Anhänger des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach gut geschützt unter ihrem neuen, schmucken Tribünendach und konnten das Spiel gegen die TuS Marienborn im Trockenen verfolgen.







