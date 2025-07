Jetzt ist es also soweit. Das Abendland ist dem Untergang geweiht. Der Südwestdeutsche Fußballverband hat Frauen erlaubt, auf Kreisebene, also bis zur A-Klasse, in Männerteams zu kicken, und in der C-Klasse im Kreis Birkenfeld wird mit Siebenermannschaften auf kleine Tore gebolzt. Hurra, es lebe der Thekenfußball.

So kann man das natürlich sehen. Man kann die Verbandsverantwortlichen in Edenkoben und im Kreis Birkenfeld deshalb verdammen, aber man kann sie auch loben – und ich neige ganz klar in die zweite Richtung. Es ist nämlich etwas geschehen, was den Fußball im organisierten Spielbetrieb nicht zerstört, sondern ihm hilft. Gerade für die Vereine in Regionen wie dem Fußballkreis Birkenfeld sind beide Angebote ein wichtiger Schritt – und jeder, der darüber die Nase rümpft, sollte sich mal ein paar Minuten Zeit nehmen, um ernsthaft darüber nachzudenken, welche Chance sie bieten.

Nichts gegen über das Elf-gegen-Elf, aber...

Damit ich nicht falsch verstanden werde – auch ich finde es uneingeschränkt besser, wenn im Aktivenbereich von der Bundesliga bis in die C-Klasse mit Elferteams gegeneinander „gefullt“ wird. Die Realität ist nun einmal aber so, dass das auf Kreisebene immer schwieriger wird. Wenn man sich damit abfindet oder schon abgefunden hat, dass es sowieso immer weniger Spielerinnen und Spieler und damit immer weniger eigenständige Vereine gibt und dass man dann halt in immer größeren Spielgemeinschaften immer weitere Fahrten in Kauf nehmen muss, wenn man sich sicher ist oder recht behalten will, dass der Amateurfußball über kurz oder lang stirbt, dann muss man tatsächlich einfach so wie bisher weitermachen und kann Rettungs- oder Überbrückungsversuche, wie sie die Verbandsverantwortlichen gerade machen, ins Lächerliche ziehen oder sie schlicht „schwachsinnig“ finden.

Man könnte aber gerade in unserem Fußballkreis einmal genauer hinschauen. Nach wie vor sind erstaunlich viele Vereine eigenständig unterwegs und bringen – das ist noch viel frappierender – oft sogar zwei Mannschaften an den Start. Diese Leistung kann gar nicht dick genug herausgestrichen werden, denn wie wichtig Vereinsfußball gerade für den sozialen Zusammenhalt ist, sollte selbsterklärend sein.

Reförmchen sind ein Schritt in die richtige Richtung

Deshalb ist es einfach klasse, dass die Vereine nun neue Möglichkeiten haben, um einigermaßen planungssicher einen regelmäßigen Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, der zudem – wenn es bei den Klubs mit dem Personal mal eng wird – Wege hat, um Absagen und damit unnötige Kosten zu vermeiden. Im Fußballkreis Birkenfeld ist es dem verantwortlichen Ausschuss bei der Termingestaltung und der Klasseneinteilung gelungen, dass fast immer an Spieltagen die zweite Mannschaft vor der ersten spielt. Ein Kunststück, dass schon der Nachbarkreis Bad Kreuznach nicht hingekriegt hat.

Besser wäre es freilich, wenn in der C-Klasse nicht nach wie vor erste, einigermaßen ambitionierte Mannschaften, mit zweiten, hobby-ähnlichen, Teams in einer Staffel kicken würden. Besser wäre für unseren Fußballkreis noch immer eine Neueinteilung der Klassen (je eine A-, B- und C-Klasse) mit entsprechendem Reservespielbetrieb, der dann gerne ähnlich flexibel gehandhabt werden könnte wie der jetzige Flex-Spielbetrieb. Doch die jetzigen Reförmchen sind immerhin ein Schritt.

Ein Vollblutfußballer spielt lieber auf dem Kleinfeld als gar nicht

Natürlich ist sieben gegen sieben für einen Vollblutfußballer nicht zufriedenstellend – doch wenn er wirklich ein Vollblutfußballer ist, dann wird er das besser finden, als gar nicht zu kicken. Und dass der 5:3-Sieg auf kleine Tore am Ende keinen Niederschlag in einer Tabelle findet, wird ein Vollblutkicker verschmerzen. Vor allem dann, wenn er seinen Verein mit Herzblut vertritt. Dann wird er nämlich begreifen, wie wichtig es ist, auch denjenigen Akteuren, die gerade aus welchen Gründen auch immer nicht den Weg in die erste Mannschaft finden, eine Möglichkeit zum Spielen zu geben, und welche Bedeutung es hat, wenn alle zwei Wochen vor dem Vereinsheim zwei Partien über die Bühne gehen. Stichwörter Zusammenhalt und Einnahmen.

Dass der Kreisausschuss bei der Vereinsvertreterversammlung eine offene Diskussion über den Gedanken, den der Vorsitzende Jürgen Falz „mein Baby“ nennt, zugelassen hat, ist großartig. Und stark ist auch, dass die Idee nicht einfach im Fußballnirwana stecken geblieben ist, als es bei der anschließenden Abstimmung einen Gleichstand zwischen Gegnern und Befürwortern gab. Von einem Fußballkreisvorstand sind Mut und Entscheidungsfreude zu erwarten – und deshalb ist es gut, dass die Verantwortlichen im Kreis Birkenfeld den Mumm hatten, den Weg für dieses Pilotprojekt freizumachen. Auch, weil man nach der Runde in eine neue Diskussion treten kann, die dann aber – anders als jetzt – mit Erfahrungen unterfüttert ist.

Es gibt Spielerinnen im Kreis, die durchaus bis zur A-Klasse auflaufen könnten

Eine noch größere Chance sehe ich in der Öffnung des Männerspielbetriebs für Frauen. Endlich ist das möglich. Ja, warum denn auch nicht? Weil es immer wieder einmal vorkommen mag, dass eine männliche U15 aus einem Nachwuchsleistungszentrum oder einer Akademie sogar ein gestandenes Frauen-Nationalteam geschlagen hat? Eine lachhafte Begründung ist das, denn der Spitzenfußballbereich ist mit dem unteren Amateurbereich nicht zu vergleichen. Dagegen fallen mir Spielerinnen aus dem Kreis – beispielsweise von der DSG Breitenthal – ein, die einigen Männerteams bis zur A-Klasse durchaus auch sportlich weiterhelfen würden.

Zum Abschluss: Alles, was dem Amateurfußball, was seinen Vereinen, eine Chance bietet, weiterzuexistieren, sollte zumindest ausprobiert werden können – und wer das nicht will oder braucht, der kann es ja lassen. Kein Verein muss zwingend sieben gegen sieben auf kleine Tore spielen oder Frauen zum Einsatz bringen. Er kann sich weiter auf konventionellem Weg dem Untergang des Fußball-Abendlands entgegenstellen. Und wenn er es schafft – umso besser.