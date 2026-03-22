Kommentar zum VfL Wolfsburg Fährt der VW-Club gegen die Wand? Jochen Dick 22.03.2026, 12:55 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

Seit zehn Spielen ist der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga sieglos. Steigt der VW-Club tatsächlich ab?

Erwischt es tatsächlich den VfL Wolfsburg? Dieser Traum mancher Fußball-Traditionalisten wird immer mehr zur Realität. Der von Volkswagen auch in klammen Zeiten großzügig alimentierte Konzern-Club steht vor dem ersten Abstieg seiner Vereinshistorie. Auch der überraschende Meistertitel von 2009 mit dem heutigen Schalker Edin Dzeko und der DFB-Pokalsieg 2015 unter dem für den aktuellen Abstiegskampf reaktivierten Altmeister Dieter Hecking haben ...







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