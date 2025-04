Noch vier Spieltage sind zu gehen in den ersten beiden Fußball-Ligen. Doch was ist bloß aus dem guten, alten Abstiegskampf geworden?

Normalerweise fesselt Fußballer, Fans und Vereinsbosse in dieser Saisonphase, in der noch vier Spieltage zu gehen sind, der Kampf gegen den Abstieg. Eng und nervenaufreibend gestaltet sich das Ringen um den Klassenverbleib. Nicht so in dieser Spielzeit: In Liga eins – und irgendwie auch in Liga zwei – geht es eigentlich nur noch darum, wer es aus dem Trio Heidenheim, Bochum und Kiel beziehungsweise Münster, Ulm und Regensburg in die Relegation schafft. Echte Spannung im Abstiegskampf war gestern und vorgestern.

Sind die Bayern schon Meister?

An der Spitze darf man im Oberhaus dem FC Bayern schon vorsorglich zur Meisterschaft gratulieren. Acht Punkte Vorsprung und das deutlich bessere Torverhältnis – also quasi neun Zähler – dürften den Münchnern genügen, der einzige Titel dieser Saison ist im Grunde genommen nur noch ein Sieg entfernt. Schon im nächsten Spiel gegen Mainz kann das Meisterstück eingetütet werden. Die 05er hingegen befinden sich im zähen, aber gleichwohl spannenden Ringen um die Europapokalplätze, in dem sich so recht keiner absetzen mag. Bis hinunter zu Platz zehn reicht die Eurozone, in der um die Qualifikation zur Champions, Europa oder Conference League gekämpft wird.

Was wird aus dem FCK?

Noch enger geht es in der 2. Liga bis hinunter zu Platz zehn zu. Hier dürfen sich zwar nicht mehr alle Mannschaften Hoffnungen auf den direkten Aufstieg machen, aber zumindest auf den Relegationsplatz. Der 1. FC Kaiserslautern ist nach drei Niederlagen in Folge ins Hintertreffen geraten, ein Heimsieg gegen Schalke und der eine oder andere Patzer der Konkurrenz kann die Welt rund um den Betzenberg wieder ganz anders aussehen lassen. Überhaupt kann in vier Saisonspielen noch so viel passieren. Sogar der Hamburger SV könnte den Aufstieg noch verspielen. Ist immerhin in den vergangenen sechs Zweitliga-Spielzeiten in dieser Saisonphase viermal passiert.