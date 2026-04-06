Kommentar zum FSV Mainz 05 Europapokal: Genussmittel statt Zusatzbelastung Jochen Dick 06.04.2026, 13:17 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

So schnell kann es gehen: Wie sich der FSV Mainz 05 vom Abstiegskandidaten zur Überraschungsmannschaft entwickelt hat.

Vor knapp vier Monaten hing der FSV Mainz 05 mal wieder schwer in den Seilen. Aber das kennen die Rheinhessen nur zu gut, sind die Nullfünfer doch ausgewiesene Spezialisten für scheinbar aussichtslose Rettungsmissionen. Bo Svensson zum Beispiel übernahm die Mainzer Anfang Januar 2021 als Tabellenvorletzten und durfte vier Monate später auf die beste Bundesliga-Rückrunde der Vereinsgeschichte mit satten 33 Punkten blicken.







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