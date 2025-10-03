Meinung zum SC Idar-Oberstein Endlich gibt es nicht nur ein bisschen Marco Reich 03.10.2025, 14:19 Uhr

Gut gemeint ist fast immer nicht gut gemacht, kommentiert unser Autor Sascha Nicolay und findet, dass die nun klare Entscheidung in der Trainerfrage eine wichtige Korrektur des SC Idar-Oberstein war.

Dass der SC Idar-Oberstein endlich eine klare Entscheidung getroffen hat, war überfällig. Dass diese Entscheidung die Trennung von Tomasz Kakala bedeutet hat, ist wirklich bedauerlich. Kakala hat den Verein schließlich 25 Jahre lang entscheidend mitgeprägt und lange auch einen richtig guten Trainerjob erledigt.







