Nachschlag von Olaf Paare Emotionen stimmen, Ergebnisse nicht Olaf Paare 05.10.2026, 15:37 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Es tut sich permanent etwas bei der SG Hüffelsheim – in der Vereinsstruktur und im Umfeld. Das Sportliche stockt allerdings. In seiner Kolumne bewertet unser Sportredakteur die Lage bei dem aufstrebenden Klub.

D as Wort Projekt hören sie nicht mehr gerne bei der SG Hüffelsheim. Nachvollziehbar, denn ein Projekt beschreibt im Regelfall einen Prozess über ein paar Wochen oder Monate. Doch längst ist bekannt, dass Andreas Krafft sein finanzielles Engagement bei dem einstigen Dorfverein auf 30 Jahre angelegt hat, die strategischen Partner des Fußball-Verbandsligisten haben sich ebenso auf zehn und mehr Jahre festgelegt.







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