Wie es sich für einen selbst ernannten Dienstleister des Sports gehört, werden die Athletinnen und Athleten in den Mittelpunkt gestellt. Der Landessportbund (LSB) Rheinland-Pfalz hat sogar anlässlich seines 75-jährigen Bestehens einen eigenen Raum für die größten Sportlerinnen und Sportler geschaffen – die „Hall of Fame des rheinland-pfälzischen Sports“. Die ehemalige Leichtathletin Ingrid Mickler-Becker äußerte beim LSB-Festakt in Ingelheim „Aufregung, Dankbarkeit und Demut“, als erste Athletin in diese Ruhmeshalle berufen worden zu sein.

Für den USC Mainz hatte die heute 82-Jährige unter anderem zwei olympische Goldmedaillen gewonnen – 1968 im Fünfkampf von Mexiko-Stadt sowie 1972 in München mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel. Ihrem Vereinskollegen, dem ehemaligen Zehnkämpfer Guido Kratschmer, blieb hingegen solch ein Triumph verwehrt: Der Boykott der Westmächte bei den Sommerspielen 1980 in Moskau wegen der sowjetischen Invasion in Afghanistan hatte den damaligen Top-Favoriten um das nahezu sichere Gold gebracht. „Ich war in der Form meines Lebens“, berichtete der 72-Jährige vor 500 Ehrengästen in Ingelheim wehmütig. „Das war mein Lebenstraum, dieser Stachel sitzt heute noch tief.“ Zu einem Sportlerleben gehören eben auch Rückschläge, Kratschmers große Erfolge – unter anderem Olympia-Silber 1976, der EM-Titel 1974 und der Weltrekord 1980 mit 8649 Punkten – rechtfertigen seine Aufnahme in die „Hall of Fame“ allemal.

Sieben Mitglieder in der „Hall of Fame“

Neben den bereits verstorbenen Sportlegenden Fritz Walter, Kaiserslauterer Fußball-Ikone und Weltmeister von 1954, sowie Wilfried Dietrich, Ringer-Olympiasieger von 1960 aus Schifferstadt, gibt es drei weitere Mitglieder der nun siebenköpfigen Ruhmeshalle: die ehemalige Dressurreiterin Hannelore Brenner (62 Jahre, früher RC Hofgut Petersau in der Pfalz), je zweimalige Paralympics-Siegerin von 2008 und 2012; Ruderer Richard Schmidt (38, RV Treviris Trier), Olympiasieger 2012 sowie sechsmaliger Weltmeister mit dem Deutschland-Achter; Bahnradsportlerin Miriam Welte, die heute 38-Jährige vom 1. FC Kaiserslautern gewann 2012 in London mit Kristina Vogel olympisches Gold im Teamsprint sowie sechs WM-, vier EM- und 21 DM-Titel.

„Diese Hall of Fame ist eine großartige Idee, weil sie eine Art Vermächtnis ist für historische Leistungen im Sport“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD). Als Unterstützer der Ruhmeshalle fungiert wie so oft im Sport Lotto Rheinland-Pfalz. „Die Hall of Fame setzt ein starkes Zeichen und betont die Bedeutung dieser herausragenden Athleten und Idole“, erklärte Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner. Die drei regionalen Sportbünde aus dem Rheinland, Rheinhessen und der Pfalz hatten sein Unternehmen mit Sitz in Koblenz im Jahr 1948 gegründet und sind neben dem Land bis heute Gesellschafter, was bundesweit einmalig ist und für die besondere Sportförderung in Rheinland-Pfalz steht.

Meilensteine der Verbandsgeschichte

Am 4. September 1950 hoben die drei regionalen Sportbünde zudem den Landessportbund aus der Taufe, eine zentrale Dachorganisation, die gegenüber der Politik meinungsstark und gebündelt die Belange des Sports vertreten sollte – so lautete jedenfalls die Grundidee. In den nun hinter ihm liegenden 75 Jahren hat der LSB einige Höhen und Tiefen erlebt. Der aktuelle Präsident, der Landauer Rudolf Storck, bezeichnete als Meilensteine der Verbandsgeschichte unter anderem die „bundesweite Vorreiterrolle in der Ausbildung von Organisationsleitern, heute Vereinsmanager“, was die Professionalisierung der Vereinsarbeit in Gang brachte. Zudem war die rheinland-pfälzische Dachorganisation von Anfang an dabei, als das Projekt „Sport mit Aussiedlern“ ins Leben gerufen wurde. Kürzlich feierte das Programm unter dem heutigen Namen „Integration durch Sport“ in Koblenz sein 35-jähriges Bestehen.

International pflegt der LSB Partnerschaften unter anderem nach Ruanda, Ungarn und Frankreich, bietet Aus- und Fortbildungen an, fördert den Leistungssport und betreut zahlreiche soziale Projekte. „Seit 75 Jahren prägt der Landessportbund Rheinland-Pfalz unser Gemeinschaftsleben, getragen von dem Engagement unzähliger engagierter Ehrenamtlicher“, lobte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). „Er ist Brückenbauer und verlässlicher Partner für Gesundheit, Teilhabe und Zusammenhalt in unserem Land.“

75 Jahre mit Höhen und Tiefen

Erst in der zurückliegenden Pandemie mit all ihren Lockdowns und schmerzhaften Beschränkungen in Form von insgesamt 34 Corona-Bekämpfungsverordnungen bewies der rheinland-pfälzische Sport seine Stärke. Auch dank der Unterstützung des für ihn zuständigen Innenministeriums und groß angelegter Kampagnen zur Mitgliedergewinnung zählt der LSB aktuell wieder mehr als 1,4 Millionen Mitgliedschaften in rund 5800 Vereinen, 400.000 Menschen sind hier ehrenamtlich engagiert.

Zur Wahrheit und LSB-Geschichte gehören aber auch chronische Machtkämpfe unter Funktionären, die vor allem in jüngerer Vergangenheit zu zahlreichen Rücktritten und Zerwürfnissen führten und den LSB in seiner zweifellos wertvollen Arbeit immer wieder zurückwerfen. Hinzu kam im Jahr 2017 ein Rechnungshofbericht, der dem LSB Misswirtschaft vorwarf, und ein millionenschwerer Untreueskandal in der LSB-Sportjugend im Jahr 2007. Auch die größte Bürgerbewegung des Landes blickt eben auf eine bewegte Geschichte zurück.