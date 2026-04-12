Die Bayern und die Bestmarken
Ein Titel schlägt alle Rekorde
Jochen Dick
Jochen Dick
Kevin Rühle. MRV

Der FC Bayern eilt von Rekord zu Rekord. Aber Ende zählt für die Münchner unterm Strich etwas anderes.

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Der FC Bayern der Fußball-Saison 2025/2026 kann im Grunde genommen nur an sich selbst scheitern. Oder an Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. Denn – machen wir uns nichts vor: Wenn die Münchner am Mittwoch in der Runde der letzten acht Teams ausscheiden, wäre diese Saison trotz eingepreister Meisterschaft und möglichem DFB-Pokalsieg unterm Strich eine unvollkommene, ja missglückte Spielzeit.

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