Die Bayern und die Bestmarken Ein Titel schlägt alle Rekorde Jochen Dick 12.04.2026, 13:07 Uhr

i Jochen Dick Kevin Rühle. MRV

Der FC Bayern eilt von Rekord zu Rekord. Aber Ende zählt für die Münchner unterm Strich etwas anderes.

Der FC Bayern der Fußball-Saison 2025/2026 kann im Grunde genommen nur an sich selbst scheitern. Oder an Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. Denn – machen wir uns nichts vor: Wenn die Münchner am Mittwoch in der Runde der letzten acht Teams ausscheiden, wäre diese Saison trotz eingepreister Meisterschaft und möglichem DFB-Pokalsieg unterm Strich eine unvollkommene, ja missglückte Spielzeit.







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