Kommentar von Olaf Paare Ein kluger Schachzug, Spreitzer einzubinden 12.11.2025, 11:19 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Unser Sportredakteur Olaf Paare beleuchtet in einem Kommentar die Situation bei Eintracht Bad Kreuznach und den Einstieg von Mario Spreitzer als Sportlicher Leiter.

Es tut sich etwas bei Eintracht Bad Kreuznach. Nach der Wahl von Patrick Krick und Karsten Theis zum neuen starken Führungsduo des Fußball-Traditionsvereins holen die beiden Mario Spreitzer an Bord. Ein kluger Schachzug. Spreitzer ist sehr gut vernetzt, er bringt Fußballkompetenz mit, und vor allem brennt er für die Aufgabe, in der Region Bad Kreuznach mit der Eintracht etwas zu bewegen.







