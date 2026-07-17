Meinung zum Deichstadtpokal Ein Hoch auf den „Fußball vor Ort“ Lukas Erbelding 17.07.2026, 06:00 Uhr

i Lukas Erbelding Rhein-Zeitung

Am Sonntag steigt das Finale in der Fußball-WM zwischen Spanien und Argentinien. Die Begeisterung bei unserem Reporter hält sich dabei in Grenzen. Interessanter findet er, was sich so auf den heimischen Sportplätzen tut.

Zugegeben: Als gebürtiger Bad Kreuznacher, der seine Wurzeln im Kreis Alzey-Worms hat, kann sich der Autor dieser Zeilen nur bedingt als ausgewiesener Fachmann der Neuwieder Fußballszene in den Vordergrund spielen. Doch ein Zitat, das im Rahmen des Deichstadtpokals fiel, lässt einen dann doch in gewisser Hinsicht hellhörig werden.







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