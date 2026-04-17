05-Debakel im Europapokal Ein heftiger Warnschuss für die Mainzer Peter H. Eisenhuth 17.04.2026, 13:01 Uhr

i Gegensätzliche Emotionen: Jubel bei Straßburg (Martial Godo, Mitte) und Ratlosigkeit bei den Mainzern. Philipp von Ditfurth/dpa

Es war ein Debakel, das viele nicht für möglich gehalten hatten. Nach dem krachenden 0:4 bei Racing Straßburg in der Conference League ist die Europa-Reise des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 jäh zu Ende gegangen.

Hinterher sprachen die Spieler von „dummen Fehlern“ und einer „nicht guten Körpersprache“ (Silvan Widmer). Sie seien „überrollt“ worden (Paul Nebel). Oder, wie es Coach Urs Fischer formulierte: „Straßburg hat uns aufgefressen.“ Die Folge war ein 0:4 (0:2)-Debakel beim Racing Club, mit dem die Reise des FSV Mainz 05 durch Europa ein jähes Ende fand.







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