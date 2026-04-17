05-Debakel im Europapokal
Ein heftiger Warnschuss für die Mainzer
Gegensätzliche Emotionen: Jubel bei Straßburg (Martial Godo, Mitte) und Ratlosigkeit bei den Mainzern.
Gegensätzliche Emotionen: Jubel bei Straßburg (Martial Godo, Mitte) und Ratlosigkeit bei den Mainzern.
Philipp von Ditfurth/dpa

Es war ein Debakel, das viele nicht für möglich gehalten hatten. Nach dem krachenden 0:4 bei Racing Straßburg in der Conference League ist die Europa-Reise des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 jäh zu Ende gegangen.

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Hinterher sprachen die Spieler von „dummen Fehlern“ und einer „nicht guten Körpersprache“ (Silvan Widmer). Sie seien „überrollt“ worden (Paul Nebel). Oder, wie es Coach Urs Fischer formulierte: „Straßburg hat uns aufgefressen.“ Die Folge war ein 0:4 (0:2)-Debakel beim Racing Club, mit dem die Reise des FSV Mainz 05 durch Europa ein jähes Ende fand.

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