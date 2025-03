Unsere regionale Sport-Kolumne befasst sich dieses Mal mit dem spannenden Rennen in den höheren Fußballklassen und wirft einen Blick auf eine besondere Partie am nächsten Sonntag.

Die Fußball-Fans in der Region sollten sich für die ersten zwei Juni-Wochen besser mal nichts vornehmen. So spannend verliefen die Runden schon lange nicht mehr, Entscheidungsspiele sind nicht unwahrscheinlich. Und auch die Verlängerung der Saison dürfte es in sich haben. Alemannia Waldalgesheim ist Verbandsliga-Zweiter, die SG Hüffelsheim belegt den zweiten Rang in der Landesliga. Beide würden also in weiteren zwei bis drei Partien um den Sprung nach oben kämpfen und die Zahl der attraktiven Aufstiegsspiele, die wir in den tieferen Klassen lieb gewonnen haben, vergrößern.

Auch die SG Weinsheim ist Tabellenzweiter – in der Bezirksliga. Das verwundert nur wenige. Schließlich steht der ambitionierte Coach Andy Baumgartner für Erfolg, hat bei der SG Meisenheim auch gezeigt, dass er ein Meisterteam formen kann. In Weinsheim gelang es ihm, das Kollektiv mit klugen Personalentscheidungen zu festigen. Felix Frantzmann als Torjäger in wichtigen Spielen ist da ein gutes Beispiel. Nach einer gewissen Kennenlern- und Anpassungsphase ist so eine Euphorie am Palmstein entstanden.

Winterbacher Vorsprung kein Ruhekissen

Die wird auch am Sonntag zu spüren sein, wenn das Topspiel der Bezirksliga ansteht. Gast SV Winterbach schwimmt seit Saisonbeginn auf einer Erfolgswelle, ist noch ungeschlagen und liegt bei einem Spiel weniger vier Punkte vorne. Das ist ein angenehmes Polster, aber kein Ruhekissen. Aus der Tabellensituation zieht die Partie ihren Reiz, doch es ist auch das Duell der Protagonisten. Baumgartner und sein Trainer-Kontrahent Torben Scherer kennen sich aus Meisenheimer Tagen. Mehr noch: Sie sind eng befreundet. Und natürlich ist es auch der Vergleich der Torjäger. Frantzmann, zuletzt vierfacher Torschütze in Baumholder, fordert 35-Tore-Mann Elias Pfenning heraus. Einen Gewinner gibt es schon jetzt: die Zuschauer. Sie werden am Sonntag ab 15.30 Uhr eine packende Partie erleben, die zweieinhalb prickelnde Fußballmonate einläutet.