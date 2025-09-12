Eine überraschende Niederlage in der Slowakei und ein mühsamer Sieg gegen Nordirland – der Start in die WM-Quali verlief für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft recht holprig. Doch woran liegt das?

Etwas ist faul im Fußball-Staate Deutschland. Frei nach dem englischen Dichter und Denker William Shakespeare denken viele über den Zustand der deutschen Nationalmannschaft nach und dichten sich so ihre Wahrheit zusammen. Ein desaströses 0:2 in der Slowakei und ein mühsames 3:1 gegen Nordirland haben die Fußball-Nation aufgeschreckt und den mehr als 80 Millionen Bundestrainern sowie dem einen Bundestrainer, der wirklich das Sagen hat, abermals die Realität vor Augen geführt. Wie schon beim Heimfinalturnier der Nations League im Juni, als es gegen die Top-Nationen Portugal und Frankreich doch recht klare Niederlagen gab.

Drei Monate später scheint es sogar gegen Slowaken und Nordiren nicht mehr zu reichen für die DFB-Auswahl. Ganz so schlimm ist es aber noch nicht, zweifelt doch keiner ernsthaft daran, dass sich das deutsche Team auf dem Weg zur WM 2026 in einer Qualigruppe mit dem 52., dem 71. und dem 92. der Fifa-Weltrangliste (Luxemburg) durchsetzen wird. Deutschland ist in dem für viele nur schwer nachvollziehbaren Ranking des Weltverbandes übrigens die Nummer neun.

Es fehlt an Klasse, die nachrücken kann

Vor der DFB-Elf stehen von oben herab Argentinien, Spanien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, die Niederlande und Belgien. Was unterscheidet nun die Nagelsmann-Auswahl von diesen Top-Nationen? Klammern wir die Belgier einmal aus, schließlich weiß keiner so recht, warum sich die „Roten Teufel“ ohne große Erfolge seit Jahren dort in der Spitze halten. Nun – der deutschen Nationalmannschaft fehlt es schlicht an Klasse in Masse. Fallen Schlüsselakteure wie Jamal Musiala oder Kai Havertz verletzt sowie Florian Wirtz oder Antonio Rüdiger mal leistungsmäßig aus, sucht man vergebens nach Weltklassespielern, die ohne Qualitätsverlust nachrücken können. Bei allem Respekt vor den DFB-Akteuren Robert Andrich, Serge Gnabry oder Maximilian Mittelstädt – deren Leistungen sind zu unbeständig für ganz oben.

Blickt man auf die Referenzgrößen für Weltklasse wie Spanien, Frankreich und mittlerweile auch Portugal, so verfügen diese Teams über einen Klasse-Kader für gleich zwei Nationalmannschaften. Beim 2:1 im Nations-League-Halbfinale erlaubten sich die Portugiesen den Luxus, Champions-League-Sieger Vitinha (Paris Saint-Germain) und Francisco Conceicao (Juventus Turin) von der Bank zu bringen. Nebenbei bemerkt: Portugal hat weniger Einwohner als Baden-Württemberg. Bei der Suche nach Klasse ist also nicht immer nur die Masse entscheidend, sondern auch die Klasse dieser Suche nach Talenten. Frankreich bot im Juni im Spiel um Platz drei gegen die Deutschen nahezu eine ganze B-Elf auf und gewann trotzdem locker-flockig mit 2:0. In jener französischen Reserve liefen wohlgemerkt auch Marcus Thuram vom Champions-League-Finalisten Inter Mailand sowie Aurelien Tchouameni von Real Madrid auf.

Woltemade als Heilsbringer – das ist verfrüht

Beim deutschen Team ruhen die Hoffnungen aktuell auf einem gewissen Nick Woltemade, einem 23-Jährigen, der bis vor Kurzem in Stuttgart stürmte und dies fortan in Newcastle tut. Woltemade hat gerade mal eine starke Bundesliga-Rückrunde sowie eine noch stärkere U21-EM gespielt. Es ist deutlich zu früh, ihn mit seinen nunmehr vier Länderspielen zum Heilsbringer auszurufen. Dabei mangelt es vor allem in der vorderen Reihe, Niclas Füllkrug kommt seit der Heim-EM schließlich nicht mehr auf die Füße. So stießen der Mainzer Nadiem Amiri und der Stuttgarter Jamie Leweling gegen Nordirland in die Rolle der Unterschiedsspieler. Ob sie dies auch konstant sowie gegen Top-Teams tun können, wird die Zeit zeigen.

Was aber sagt eigentlich der Bundestrainer zu den ganzen Irrungen und Wirrungen rund um seine Auswahlkicker? Der 38-Jährige weiß um die begrenzte Qualität seines Kaders, sonst würde er wohl nicht so viel hin- und herexperimentieren: von Vierer- zu Dreierkette, mit Joshua Kimmich doch in der Mittelfeldzentrale anstatt auf der rechten Außenverteidigerposition. Nagelsmann, der angesichts seiner nun knapp zweijährigen Amtszeit und einer überschaubaren Länderspielbilanz keine Schonfrist mehr genießen darf, schlug nach dem jüngsten WM-Quali-Doppelpack den großen Bogen. Angesichts der – berechtigten – Pfiffe der Kölner Zuschauer nach einer schwachen ersten Halbzeit gegen Nordirland appellierte er abermals an den Zusammenhalt und schlug die Brücke zur gesamtgesellschaftlichen Situation. Gemeinsam gehe alles doch viel besser, gegenseitige Vorhaltungen brächten das Land nicht weiter.

Grundsatzrede mit großen Worten

Eine Grundsatzrede hatte Nagelsmann auch nach der stimmungs- und verheißungsvollen, aber durch das Viertelfinal-Aus sportlich dann doch enttäuschenden Heim-EM gehalten. Damals waren die Ausführungen des jungen Bundestrainers beeindruckend, weil dem Anlass angemessen. Doch auch große Worte verlieren ihre Wirkung, wenn sie überstrapaziert werden.